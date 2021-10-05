Польша выступила против прекращения транзита газа через Украину

Власти Польши уверены, что поставки газа по газопроводу «Северный поток — 2» будут дешевле, чем транзитом через территорию Украины. Об этом заявил замминистра иностранных дел республики Марчин Пшидач в эфире Польского радио. Он добавил, что Варшава будет противодействовать остановке поставок через Украину, используя экономические аргументы, передаёт ТАСС.

Вдруг окажется, что по «Северному потоку — 2» намного дешевле, чем через Украину. К такой аргументации мы уже можем подготовиться, — сказал дипломат.

По словам Пшидача, газовый вопрос относится к деятельности Европейской комиссии. Он подчеркнул, что Варшава ждёт от ЕК реакции.

4 октября на фоне новостей о заполнении первой нитки газопровода «Северный поток — 2» цена на топливо снизилась. Стоимость фьючерса на бирже упала до $1160 за тысячу кубометров. Однако к 5 октября цена на газ в Европе вновь побила рекорд, превысив отметку в $1200 за тысячу кубометров.

Строительство «Северного потока — 2» завершилось 10 сентября. В Еврокомиссии ранее заявляли, что процедура его сертификации может продлиться до двух месяцев, а в случае появления объективных причин — ещё дольше.