Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что в настоящий момент нет фундаментальных предпосылок для роста цент на нефть.

Путин прокомментировал ситуацию на рынке энергоресурсов на встрече с генсеком Организации стран-экспортёров нефти (ОПЕК) Мохаммадом Баркиндо в рамках Российской энергетической недели, передаёт «Интерфакс».

Недавняя массированная атака на объекты нефтяной инфраструктуры в Саудовской Аравии, конечно, спровоцировала скачок цен на нефть. Но я был убеждён, что все вернётся на сегодняшние показатели, потому что фундаментальных оснований для резких колебаний на рынке нет, — отметил президент РФ.

Путин добавил, что роста стоимости нефти удалось избежать не в последнюю очередь благодаря совместным усилиям России и ОПЕК по стабилизации мирового рынка.

Как ранее сообщал News.ru, во время предстоящего в октябре визита Владимира Путина в Саудовскую Аравию, крупнейшая нефтедобывающая компания королевства Saudi Aramco объявит об инвестициях в российского производителя оборудования для нефтяной промышленности «Новомет».

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