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Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия вместе с другими государствами делает всё для обеспечения баланса спроса и предложения на мировом энергетическом рынке.

Мы делаем всё для того, чтобы сбалансировать спрос и предложение, создать благоприятные условия и для развития мировой экономики, и для развития самой отрасли, — цитирует РИА Новости политика. На встрече...