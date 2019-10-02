Президент России Владимир Путин заявил, что в настоящий момент нет фундаментальных предпосылок для роста цент на нефть.
Путин прокомментировал ситуацию на рынке энергоресурсов на встрече с генсеком Организации стран-экспортёров нефти (ОПЕК) Мохаммадом Баркиндо в рамках Российской энергетической недели, передаёт
Недавняя массированная атака на объекты нефтяной инфраструктуры в Саудовской Аравии, конечно, спровоцировала скачок цен на нефть. Но я был убеждён, что все вернётся на сегодняшние показатели, потому что фундаментальных оснований для резких колебаний на рынке нет, — отметил президент РФ.
Путин добавил, что роста стоимости нефти удалось избежать не в последнюю очередь благодаря совместным усилиям России и ОПЕК по стабилизации мирового рынка.
Как ранее сообщал News.ru, во время предстоящего в октябре визита Владимира Путина в Саудовскую Аравию, крупнейшая нефтедобывающая компания королевства Saudi Aramco объявит об инвестициях в российского производителя оборудования для нефтяной промышленности «Новомет».
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