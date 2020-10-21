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Экономика

Путин допустил введение льгот для бизнеса по отчислениям в социальные фонды

19:04, 21 октября 2020
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с членами Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) согласился обсудить идею о предоставлении льгот по отчислениям в социальные фонды для тех организаций, которые расширяют штат.

В частности, нужно понимать, каких именно сотрудников нанимает организация, отметил Путин.

Если они нанимают просто нужных им специалистов в силу производственной необходимости, это одна история, а если они берут из числа зарегистрированных на бирже, из числа официально зарегистрированных безработных, это другая история, — сказал президент.

Как передаёт РИА Новости, глава государства призвал пристальнее взглянуть на кадровую политику предприятий перед введением льгот.

Как писал NEWS.ru, на закрытой встрече представителей крупного бизнеса с Путиным в рамках съезда РСПП предприниматели попросили главу государства не вводить тотальный карантин в России, несмотря на рост числа новых случаев коронавирусной инфекции.

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