Путин допустил введение льгот для бизнеса по отчислениям в социальные фонды

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с членами Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) согласился обсудить идею о предоставлении льгот по отчислениям в социальные фонды для тех организаций, которые расширяют штат.
В частности, нужно понимать, каких именно сотрудников нанимает организация, отметил Путин.
Если они нанимают просто нужных им специалистов в силу производственной необходимости, это одна история, а если они берут из числа зарегистрированных на бирже, из числа официально зарегистрированных безработных, это другая история, — сказал президент.
Как
Как писал NEWS.ru, на закрытой встрече представителей крупного бизнеса с Путиным в рамках съезда РСПП предприниматели попросили главу государства не вводить тотальный карантин в России, несмотря на рост числа новых случаев коронавирусной инфекции.