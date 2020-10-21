Путин допустил введение льгот для бизнеса по отчислениям в социальные фонды

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Правительство РФ до конца года запустит венчурный Фонд фондов, на что в бюджете уже предусмотрены средства. Об этом 21 октября заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов во время встречи с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП).

Капитал этого фонда будет создан 50 на 50. Причём сначала финансирует его правительство. Уже в бюджете на этот год заложены 10 млрд рублей, на следующий год — ещё 4 млрд...