https://static.news.ru/photo/62f3039e-cf2f-11e9-8372-fa163e074e61_660.jpg Леонид Маркелов Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Генпрокуратура РФ просит суд изъять имущество экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова.

Об этом сообщается на сайте ГП. Общая сумма имущества, указанного в иске, который предъявлен обвиняемому во взятке Маркелову, составляет более 2,2 млрд рублей. Прокуратура просит обратить его в доход государства.

В частности, речь идёт о 120 объектах недвижимости, земельном участке, здании торгового центра и спортивно-оздоровительного комплекса, двух квартирах в Йошкар-Оле, 16 автомобилях, 15 наручных часах, 4,7 млн рублей в банке, 25 слитках золота, а также о наличных денежных средствах в различных валютах.

Маркелов был освобождён от должности главы Марий Эл указом президента России Владимира Путина по личному заявлению 6 апреля 2017 года. 17 апреля его арестовали решением Басманного суда Москвы по подозрению в коррупции.

Ранее News.ru писал о том, что Генеральная прокуратура РФ одобрила действия силовых структур на протестных акциях, прошедших в июле и августе в Москве.