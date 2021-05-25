В апреле производство сахара в России увеличилось на 41,1% по сравнению с прошлогодним показателем. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Так, за прошедший месяц аграрии
Производство нерафинированного подсолнечного масла и его фракций в апреле уменьшилось до 441,24 тысячи тонн, а рафинированного — до 202,38 тысячи тонн. Также по сравнению с прошлым годом сократилось на 16,4% количество изготовленной пшеничной и пшенично-ржаной муки — 675,77 тысячи тонн.
Ранее сообщалось, что овощи и ягоды нового урожая поступят на российские рынки позже, чем обычно. Задержка связана с прохладной весной и большим количеством осадков. Отставание от сроков вызвало незначительное подорожание продукции, однако в дальнейшем цены на неё сбавят рост и начнут снижаться.