https://static.news.ru/photo/440acf00-bd82-11eb-8761-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В апреле производство сахара в России увеличилось на 41,1% по сравнению с прошлогодним показателем. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Так, за прошедший месяц аграрии произвели 132,58 тысячи тонн, что на 91,8% больше, чем месяцем ранее. Кроме того, шоколада и кондитерских изделий с сахаром было изготовлено 157,47 тысячи тонн, что на 13% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Производство нерафинированного подсолнечного масла и его фракций в апреле уменьшилось до 441,24 тысячи тонн, а рафинированного — до 202,38 тысячи тонн. Также по сравнению с прошлым годом сократилось на 16,4% количество изготовленной пшеничной и пшенично-ржаной муки — 675,77 тысячи тонн.

Ранее сообщалось, что овощи и ягоды нового урожая поступят на российские рынки позже, чем обычно. Задержка связана с прохладной весной и большим количеством осадков. Отставание от сроков вызвало незначительное подорожание продукции, однако в дальнейшем цены на неё сбавят рост и начнут снижаться.