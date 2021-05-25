В России ожидается задержка овощей и ягод нового урожая

https://static.news.ru/photo/e7543f60-bd7e-11eb-96b5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Овощи и ягоды нового урожая поступят на российские рынки позже, чем обычно. Об этом сообщает ПРАЙМ со ссылкой на экспертов отрасли.

Как уточняется, задержка связана с прохладной весной и большим количеством осадков. Такая погода отсрочила активный период посевной кампании примерно на две недели.

При этом специалисты отмечают, что урожай должен быть обильным. Отставание от сроков вызвало незначительное подорожание продукции, однако в дальнейшем цены на неё сбавят рост и начнут снижаться. Например, по данным Росстата, за период с 12 по 17 мая картофель подорожал на 3%, лук и морковь — на 3,4% и 3,1% соответственно.

Согласно прогнозам Минсельхоза, в этом году под овощи отдадут на 1,5% посевных площадей больше, чем в прошлом году. Так, картофелем засадят около 290 тысяч гектаров, что на 10 тысяч гектаров больше, чем в 2020-м. Посевы под сахарную свёклу увеличат на 14,4%, до 1,05 миллиона гектаров.

Ранее аграрии Ставропольского края попросили зафиксировать цены на минеральные удобрения, необходимые для сева озимых культур. Удобрения уже подорожали как минимум на 60%, их недостача может снизить урожай зерновых и спровоцировать рост цен на муку и хлебобулочные изделия в России.