Вкус Азии на домашней кухне: битые огурцы по-китайски с соевым соусом

Вкус Азии на домашней кухне: битые огурцы по-китайски с соевым соусом

Битые огурцы по-китайски — простая, но невероятно ароматная закуска, которая мгновенно добавит свежести и пикантности к любому столу. Всего несколько минут — и перед вами блюдо с ярким восточным характером.

Возьмите четыре молодых огурца, отрежьте кончики и слегка раздавите плоской стороной ножа до появления трещин. Нарежьте на куски произвольной формы. Добавьте немного соли.

Для заправки смешайте пару столовых ложек соевого соуса, немного уксуса из риса и кунжутного масла. По желанию можно добавить чеснок.

Слейте выделившийся сок с огурцов, полейте блюдо заправкой. Охладите в холодильнике 30 минут перед подачей.