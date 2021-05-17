Аграрии предупредили о снижении урожая из-за подорожавших удобрений

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Аграрии Ставропольского края попросили зафиксировать цены на минеральные удобрения, необходимые для сева озимых культур. Удобрения уже подорожали как минимум на 60%, их недостача может снизить урожай зерновых и спровоцировать рост цен на муку и хлебобулочные изделия в России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо председателя ставропольского отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Дениса Слинько, направленное полпреду президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрию Чайке.

Цены должны быть зафиксированы с ростом не более 10% к июню 2020 года, — говорится в письме.

Всего на Ставрополье в этом году планируется засеять около 2 млн га озимых зерновых. Самая большая статья расходов при озимом севе — минеральные удобрения, и в первую очередь аммофос. При средней норме 100 кг аммофоса на 1 га расходы сельхозпроизводителей на удобрения в ценах апреля 2020 года составили бы 5,4 млрд рублей. Однако сейчас биржевые цены на это удобрение выросли уже более чем на 75%.

На долю Ставропольского края приходится около 4% всего российского производства зерновых, в 2020 году в регионе собрали 5,7 млн тонн зерна. При этом, Ставрополье — лидер по выращиванию высокопротеиновой пшеницы, которая используется в качестве «улучшителя» в мукомольной отрасли.