Деньги есть, чтобы держаться: какой должна быть подушка безопасности

В условиях высокой инфляции и невысоких доходов немногие россияне сегодня могут позволить себе откладывать значительные средства на чёрный день. Чуть меньше половины наших соотечественников вообще не имеют сбережений. А из тех, у кого они есть, продержаться без источника дохода больше полугода сможет лишь каждый четвёртый. Какую сумму должна составлять финансовая подушка безопасности и как она работает — в материале NEWS.ru.

Печальная картина

В пандемию выросло число россиян, которые не ведут учёт личных финансов, не планируют будущие доходы и расходы и не имеют сбережений. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob.

Согласно данным исследования, 13% опрошенных в случае потери дохода смогли бы прожить на свои накопления меньше месяца; 18% — от одного до двух месяцев; 11% — от трёх месяцев до полугода; 8% — от полугода до года. Ещё у 7% респондентов накоплений хватило бы на год и более.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

При этом почти у половины россиян (43%) вообще нет сбережений. Чаще всего об этом заявляли граждане с доходами менее 50 тысяч рублей (51%). Интересно, что в 2020 и 2019 годах в отсутствии сбережений признавались меньше россиян — 40%. А с 2008 года доля граждан без личных накоплений выросла на 15% (с 28% до 43%).

Подавляющее число граждан так или иначе контролируют свои доходы и расходы: 53% ведут примерный учёт личных финансов, а 12% — строгий. Совсем без финансового учёта обходятся 35% опрошенных. И ещё одна закономерность: чем больше зарабатывает человек, тем охотнее он подсчитывает свои доходы и расходы. Среди респондентов с доходом менее 50 тысяч рублей таких в общей сложности 61%, а среди тех, кто получает свыше 80 тысяч рублей в месяц, — уже 73%.

Проще потратить

В нынешних реалиях создание подушки безопасности — дело не простое, но необходимое. Население находится в постоянной гонке за ростом цен, и далеко не все при этом могут создать хоть какой-то резерв.

В 2020–2021 годах многие резервы россиян ушли в первоначальный взнос по льготной ипотеке и автокредиту. Граждане боятся роста цен и поэтому стараются тратить, а не копить. А часть россиян не формируют резервы просто потому, что боятся их обесценивания, — рассказывает финансовый эксперт, сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова.

Частично подушку безопасности «размывает» высокая инфляция, и сбережения расходуются на текущее потребление, добавляет руководитель группы компаний «Содействие» Алексей Лашко. Однако это не единственная причина сокращения числа россиян, имеющих накопления.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Современное общество — это общество потребления. Во времена Советского Союза люди предпочитали копить, возможностей потратить деньги было крайне немного. Сейчас всё с точностью до наоборот, — говорит Лашко.

Новая модель потребления рассчитана на быстрое удовлетворение собственных потребностей. Чем больше покупает потребитель, тем лучше, а когда у него нет денег, то он активно использует кредитные средства. Тот, кто умудряется в таких условиях ещё что-то откладывать, имеет невероятную финансовую дисциплину, отмечает Лашко.

По словам Самойловой, сбережение — это привычка думать о будущем. Начинать откладывать можно с любых сумм, говорит она. Например, по 5–10% со всех доходов. Любая тысяча — это уже сбережения, указывает финансовый консультант.

Важно понимать, что за месяц-два большой резерв скопить всё равно не получится, это «игра в долгую», говорит эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. Но с ежемесячным ростом капитала и понимания того, каким образом он создаётся, проблема формирования накоплений может отпасть и этот процесс превратится в привычку. Главное — откладывать определённые суммы систематически.

Сколько нужно отложить

Какого размера должна быть подушка безопасности? Чем больше, тем лучше, говорят эксперты. При этом нельзя её оценивать в какой-то конкретной сумме, обращает внимание инвестор Ксения Аверс. У каждого человека она разная, потому что рассчитывается исходя не из ежемесячной зарплаты, а из суммы среднемесячных расходов домохозяйства.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Отложенной суммы должно хватить как минимум на шесть месяцев. То есть, если это семья, то считаются расходы на каждого члена семьи и умножаются на шесть. Должны учитываться все расходы, от которых нельзя отказаться — это траты на питание, медицину, транспорт, выплаты по кредитам и так далее, — объясняет Аверс.

У кого-то ежемесячные расходы составляют 30 тысяч рублей, а у кого-то — 300 тысяч, а у кого-то ещё больше. Соответственно, для одних приемлемый уровень сбережений — это 180 тысяч, а для других — уже 1,8 млн рублей. Эти средства должны быть неприкосновенными: использовать их можно лишь в случае потери источников дохода.

Даже при небольшой зарплате можно создавать пусть скромную, но всё-таки подушку безопасности. Для этого стоит как минимум завести дневник расходов. Независимо от доходов некоторая часть денежных средств уходит на небольшие ненужные траты, от которых при желании можно отказаться. Главное — начать.