В Ростуризме рассказали, когда прекратят продажу путёвок с детским кешбэком

https://static.news.ru/photo/0aeb5dba-bb03-11eb-9534-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продажу путёвок с детским туристическим кешбэком закончат 31 августа, отправится на таких условиях в путешествие можно до 15 сентября, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ростуризма. Программа стартует в ночь на 25 мая, заявила руководитель ведомства Зарина Догузова.

Количество поездок на одного ребёнка не ограничено, можно поехать на любое количество смен. Для семей с несколькими детьми вернуть 50% от стоимости можно будет с каждой купленной путёвки. При этом все путёвки можно оплатить одной карточкой, так как нет ограничений по количеству транзакций, — отметила чиновница.

Она отметила, что возраст ребёнка значения не имеет, и возврат средств полагается с каждой поездки. В программе участвуют уже свыше тысячи детских лагерей по всей России, и список продолжает расширять.

Услуга, стоимость которой будет компенсироваться, должна удовлетворять целому ряду требований. Так, место отдыха должно работать на объектах стационарного действия, дети должны находиться там круглосуточно в течение всего срока действия путёвки. Также учреждение должно быть включено в реестры организаций отдыха детей и их оздоровления. Поездку необходимо оплачивать при помощи карты «Мир». Срок возврата средств — до пяти дней. Перечень регионов, отдых в которых будет компенсирован, отдельно установит Ростуризм.

Ранее правительство РФ сообщило о выделении на реализацию программы детского туристического кешбэка 5 млрд рублей. За детский отдых родителям могут возместить 50% стоимости поездки, но не больше 20 тысяч рублей. Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что президент РФ Владимир Путин призвал в послании парламенту уделять особое внимание сохранению здоровья детей.