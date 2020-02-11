https://static.news.ru/photo/badfe5b2-4cd0-11ea-ae66-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Убытки российских перевозчиков в результате ограничения авиасообщения с КНР оценивают в Минтрансе РФ. По словам замглавы ведомства Александра Юрчика, их размер может составить 1,6 млрд рублей.

Он пояснил, что у финансово-экономического блока правительства нет единого мнения по вопросу о том, как оценивать эти убытки. Так, в Минтрансе считают, что потери авиакомпаний обусловлены внезапным прекращением рейсов в Китай. В Минфине, в свою очередь, уверены, что перевозчики могут сократить убытки, перенаправив простаивающие самолёты на другие рейсы. Однако на это необходимо время — около двух месяцев. Кроме того, ситуацию усугубляет низкий сезон.

Поэтому сейчас идёт дискуссия о методике расчёта убытков. Поэтому суммы наши предварительные есть, но они ни о чём не говорят, — цитирует Юрчика ТАСС.

Авиасообщение между РФ и Китаем было ограничено с 1 февраля для того, чтобы минимизировать риски распространения коронавируса. Регулярные рейсы выполняет только «Аэрофлот». До этого в КНР летали самолёты «Авроры», «Уральских авиалиний», «Сибири» и других компаний. В общей сложности выполнялось порядка 150 рейсов в неделю.

Ранее NEWS.ru писал, что китайские власти назвали необдуманными и нерациональными решения ряда стран о приостановке авиасообщения с КНР. По данным зарубежных СМИ, прекратили полёты в страну или снизили их количество свыше 20 авиакомпаний по всему миру.