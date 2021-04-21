Президент поручил кабмину представить новые меры по поддержке бизнеса

https://static.news.ru/photo/4060be04-a28a-11eb-b7aa-96000091f725_660.jpg Михаил Мишустин Фото: kremlin.ru

У правительства России есть один месяц на разработку и представление мер по поддержке представителей малого и среднего бизнеса. Об этом президент Владимир Путин заявил в ходе послания Федеральному собранию.

Поручаю правительству в течение месяца представить дополнительные предложения по поддержке малого и среднего предпринимательства, — сказал он.

По словам главы государства, поддержка бизнеса должна включать в себя налоговое стимулирование, доступные кредиты, расширение сбыта продукции. В том числе за счёт закупок со стороны крупных госкомпаний.

Путин напомнил, что в 2020 году для малого и среднего бизнеса были вдвое снижены страховые взносы — с 30% до 15%. Он заверил, что это решение будет применяться на постоянной основе и пересмотру не подлежит.

Ранее сообщалось, что Госдума обратилась в кабмин с предложением продлить до конца 2021 года действие льгот по налогам и кредитам для наиболее пострадавшего от коронавируса малого и среднего бизнеса. Депутаты также высказались за дальнейшее освобождение от уплаты налогов малых и средних предприятий из пострадавших от пандемии отраслей.