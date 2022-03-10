Премьер-министр Венгрии: санкции ЕС против РФ не коснутся нефти и газа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкции ЕС против РФ не затронут нефтяной и газовый секторы. По его словам, которые приводит Reuters, это позволит обеспечить безопасность энергетического сектора Венгрии в обозримом будущем.

Самый важный для нас вопрос был решён благоприятным образом: не будет санкций, которые затронули бы газ или нефть, так что энергетический сектор Венгрии в безопасности в предстоящий период, — подчеркнул Орбан.

Ранее премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил, что его страна может запросить исключения, если ЕС введёт запрет на импорт нефти и газа из России. Это связано с тем, что Болгария зависит от поставок из РФ, и вводимые ЕС санкции могут «серьёзно повлиять на страну » и её экономику.

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер также высказался против введения запретов на закупку российской нефти, угля и газа. По его словам, отказ от импорта российского сырья может привести к резкому росту цен на энергетические ресурсы не только в Западной Европе, но и во всём мире.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны — члены Евросоюза должны ускорить переход от российских газа, нефти и угля в пользу других источников энергии. Энергетический вопрос она назвала одним из важнейших для Европы и предложила ряд инициатив по снижению зависимости от российских ископаемых.