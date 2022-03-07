Болгария может запросить исключения на случай санкций ЕС против нефти РФ

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил, что его страна может запросить исключения, если ЕС введёт запрет на импорт нефти и газа из России. Это связано с тем, что Болгария зависит от поставок из РФ.

Об этом Петков заявил в интервью агентству Reuters.

Болгария полностью поддержит все виды мер, <...> но от этих двух (нефть и газ), может быть, мы запросим исключения. У нас нет альтернатив на данный момент, мы слишком зависимы, — сказал болгарский премьер.

По его словам, вводимые ЕС санкции могут «серьёзно повлиять на страну » и её экономику.

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер также высказался против введения запретов на закупку российской нефти, угля и газа. По его словам, отказ от импорта российского сырья может привести к резкому росту цен на энергетические ресурсы не только в Западной Европе, но и во всём мире.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны — члены Евросоюза должны ускорить переход от российских газа, нефти и угля в пользу других источников энергии. Энергетический вопрос она назвала одним из важнейших для Европы и предложила ряд инициатив по снижению зависимости от российских ископаемых.