Глава ЕК призвала свести на ноль зависимость Европы от российских ресурсов
Глава Еврокомиссии призвала свести на ноль зависимость Европы от российских ресурсов
Иван Хорошилов
Иван Хорошилов
21:32, 05 марта 2022
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер ЛяйенФото: Cristian Cristel/XinHua/Global Look Press
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Страны — члены Евросоюза должны ускорить переход от российских газа, нефти и угля в пользу других источников энергии, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе пресс-конференции в Мадриде после встречи с председателем правительства Испании Педро Санчесом. Энергетический вопрос она назвала одним из важнейших для Европы и предложила ряд инициатив по снижению зависимости от российских ископаемых.
ЕС должен избавиться от зависимости от российской нефти, газа и угля. Для этого мы должны диверсифицировать поставки, достичь лучших результатов в энергоэффективности и масштабно инвестировать в возобновляемые источники энергии, — подчеркнула фон дер Ляйен.
Данное решение она назвала ключевым для европейских демократий, поскольку оно может сорвать финансирование планов президента России Владимира Путина.
Глава Еврокомиссии добавила, что Испания может сыграть важную роль в переходе ЕС от невозобновляемых источников энергии.
При этом во время выступления 28 февраля фон дер Ляйен признала, что введение санкций в отношении России из-за её спецоперации на Украине обернётся и против европейцев, однако «это та цена, которую придётся заплатить».