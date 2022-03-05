Глава ЕК призвала свести на ноль зависимость Европы от российских ресурсов

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Государственный телеканал Италии RAI объявил, что приостанавливает работу своих корреспондентов в России, пишет газета La Repubblica со ссылкой на пресс-релиз канала. Это произошло на фоне подписания президентом РФ Владимиром Путиным закона об уголовном наказании и крупных штрафах за фейки о действиях Вооружённых сил РФ, их дискредитацию и за призывы к санкциям против России.

После принятия закона, предусматривающего серьёзные тюремные сроки за публикацию новостей, которые власти считают ложными, с сегодняшнего дня RAI приостанавливает работу своих корреспондентов в Российской Федерации, — говорится в официальном заявлении....