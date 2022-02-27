Правительство России подготовило способы смягчить влияние санкций на страну

Правительство приняло соответствующие решения, чтобы смягчить последствия санкций для экономики России и для её граждан, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Он призвал их вовремя реагировать на происходящее и соблюдать план работы.

Сейчас важно оперативно реагировать на изменения, действовать активно, эффективно, без сбоев, выполнять все необходимые планы. Ситуацию надо мониторить в режиме реального времени по каждому направлению, которое вы курируете в рамках своих обязанностей, — сказал Мишустин.

Также министр финансов РФ Антон Силуанов заверил, что все бюджетные обязательства будут выполнены в первую очередь.

Ранее финансовый аналитик и кандидат экономических наук РАНХиГС Николай Кульбака заявил, что санкции Запада в ответ на военную операцию на Украине фактически уничтожают российскую экономику. Спикер добавил, что в РФ может повториться кризис 1991 года с «чудовищным всплеском инфляции, исчезновением товаров с полок».

Кульбака подытожил, что выход из ситуации окажется «крайне долгим, болезненным и чудовищным» и помощи со стороны других стран ждать не стоит, так как Россию теперь считают страной-агрессором.