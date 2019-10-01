https://static.news.ru/photo/414a7f9e-e454-11e9-9233-fa163e074e61_660.jpg Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

К 2022 году объём российского лотерейного рынка может достичь 62,55 млрд рублей. По итогам 2018 года он составил 43,8 млрд рублей, в 2019 году прогнозируется увеличение до 46,8 млрд рублей.

Как следует из проекта федерального бюджета РФ, вырастут и целевые отчисления от лотерей в бюджет: в 2020 году — до 2,836 млрд рублей, в 2021 году — до 2,98 млрд рублей, а в 2022 году — до 3,127 млрд рублей. Они составляют 10% от разницы между выручкой и призовым фондом. При этом правительство в ближайшие три года прогнозирует сохранение средней цены лотерейных билетов в пределах 92 рублей.

С 2014 года на территории России запрещено проводить частные лотереи, их организаторами могут выступать только Министерство спорта РФ и Министерство финансов РФ.

Как писал News.ru, москвич выиграл в лотерею более 286 млн рублей. На сайте «Столото» сообщается, что счастливый билет обошёлся победителю в 200 рублей. Он должен обратиться в московское отделение лотереи, чтобы забрать выигрыш. Его имя не раскрывается.