К 2022 году объём российского лотерейного рынка может достичь 62,55 млрд рублей. По итогам 2018 года он составил 43,8 млрд рублей, в 2019 году прогнозируется увеличение до 46,8 млрд рублей.
Как
С 2014 года на территории России запрещено проводить частные лотереи, их организаторами могут выступать только Министерство спорта РФ и Министерство финансов РФ.
Как писал News.ru, москвич выиграл в лотерею более 286 млн рублей. На сайте «Столото» сообщается, что счастливый билет обошёлся победителю в 200 рублей. Он должен обратиться в московское отделение лотереи, чтобы забрать выигрыш. Его имя не раскрывается.