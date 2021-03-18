Правительство фиксирует резкий рост цен на пшеницу, сахар и масло

https://static.news.ru/photo/1b347426-fde0-11ea-a171-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Ответственные российские ведомства фиксируют резкий рост мировых цен на пшеницу, сахар, масло и другие продукты. Только сахар с начала года вырос в цене на 30,4%, а подсолнечное масло на 31,1%, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Он отметил, что сейчас правительство занимается дополнительным анализом мер по сдерживанию цен на сахар и масло в России.

Рост мировых цен на продовольствие в целом продолжается. По пшенице есть определённая стабилизация, но если посмотрим по сахару и маслу, то рост мировых цен составил 30%, — заявил министр в ходе беседы с журналистами.

Решетников отметил, что ситуация беспокоит руководителей ответственных ведомств, пишет «Интерфакс».

По подсолнечному маслу «готовится демпфер», а по остальным продуктам, возможно, введут субсидии. Он надеется, что властям удастся «срезать этот пик цен».

Тем не менее, отметил министр, соглашение о фиксированных ценах на сахар и подсолнечное масло, которые поставщики и ретейлеры подписали в декабре 2020 года, продлеваться не будет — цены отпустят.

Решетников также заявил, что меры по ограничению экспорта из РФ подсолнечника и подсолнечного масла будут приниматься в комплексе, но пока решения нет.

Рост расходов россиян на товары повседневного спроса в прошлом месяце увеличился на 4,5% в годовом выражении, писал NEWS.ru.