Появилась новая схема обмана россиян с помощью «беспроцентных» кредитов

Новую схему отъёма денег у населения освоили российские мошенники. В связи с восстановлением экономической активности гражданам предлагается «оформить беспроцентный кредит». Об этом в интервью РИА Новости рассказал руководитель международной платёжной системы Visa в России Михаил Бернер.

По словам Бернера, к уже известным звонкам от якобы сотрудников банка в первую волну пандемии добавились мошенники , предлагающие так называемую помощь в получении различных пособий по потере работы или беспроцентных кредитов, а также помощь в возврате налогов или получении налоговых льгот.

Мошенники просят потенциальную жертву предоставить данные банковских карт, на которые якобы будут перечислены средства и с которых произойдёт оплата комиссии за посреднические услуги. В результате злоумышленники использовали полученные данные для списания средств.

Кроме того, стало создаваться больше фейковых сайтов, предлагающих через Интернет купить медицинские товары, ставшие временно дефицитом, — маски и антисептики. При этом товары предлагались с большими скидками. Покупателям было необходимо совершить денежный перевод или оставить платёжные реквизиты.

Для того, чтобы противостоять мошенникам, эксперт посоветовал гражданам повышать уровень финансовой грамотности.

Ранее сообщалось, что мошенники в РФ устроили массовую атаку на автолюбителей.