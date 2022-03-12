Потанин выступил против конфискации иностранных активов в РФ

Глава «Норникеля» Владимир Потанин выступил против «конфискации и экспроприации» иностранных активов. Он отметил, что предложение Минэкономразвития ввести внешнее управление в oтношении зарубежных организаций, приостановивших работу в России, является адекватной мерой. Этот шаг позволит их владельцам сохранить собственность, а компаниям — избежать развала, продолжать производить продукцию и платить зарплаты сотрудникам, пишет РБК.

Я не то чтобы даже сильно возражал против национализации, я категорически против конфискации и экспроприации, то есть безвозмездного отъёма собственности, — сказал он.

По мнению Потанина, чтобы в будущем нашлись частные инвесторы или покупатели бизнеса компаний, ушедших из России, их приобретение должно быть легитимным. В противном случае это будет похоже на рэкет.

Ранее глава «Норникеля» заявил, что в случае конфискации активов иностранных компаний Россия отброcит себя в 1917 год. Он предложил оставить им возможность вернуться на российский рынок, чтобы не вызвать глобальное недоверие к стране.

По словам Потанина, решение многих компаний о приостановке деятельности в России носит «несколько эмоциональный характер» и, возможно, было принято вследствие беспрецедентного давления на них со стороны общественного мнения за рубежом.

10 марта организация «Общественная потребительская инициатива» направила в Генеральную прокуратуру и правительство список компаний, которые могут быть национализированы в будущем. В него вошли 60 организаций, заявивших о приостановке бизнеса в России. Это Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M и другие.