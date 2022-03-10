«Вернёт на сто лет назад»: Потанин о национализации иностранных компаний

Конфискуя активы иностранных компаний, Россия «отброcит» себя в 1917 год, заявил глава «Норникеля» Владимир Потанин, слова которого приводит «Интерфакс». Он предложил оставить возможность вернуться на российский рынок, чтобы не вызвать глобальное недоверие к стране.

Это вернёт нас на 100 лет назад, в 1917 год, и последствия такого шага — глобальное недоверие к России со стороны инвесторов — мы будем испытывать много десятилетий, — заявил Потанин.

По его словам, решение многих компаний о приостановке деятельности в России носит «несколько эмоциональный характер» и, возможно, было принято вследствие беспрецедентного давления на них со стороны общественного мнения за рубежом.

Поэтому, скорее всего, они вернутся. И лично я бы сохранил для них такую возможность, — заявил глава.

Он также подчеркнул, что вариант национализации подразумевает выкуп предприятий у владельца и последующее обращение их в государственную собственность, часто с последующей приватизацией. Однако сегодня говорить о таком варианте нецелесообразно. По мнению Потанина, более aдекватной мерой является предложение Минэкономразвития — ввести внешнее управление на таких предприятиях.

Ранее Минэкономразвития предложило вводить в oтношении иностранных организаций, приостановивших работу в России, внешнее управление. После того как закончится действие внешней администрации, пакет aкций новой компании будет продаваться на торгах.