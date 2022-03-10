Связь времён: 100 лет ЦУМу и НЭПу в России

Понятие «национализация» вновь вторгается в нашу жизнь. Призывы к ней звучат со страниц информационных сайтов и каналов. Всё это происходит на фоне закрытия брендовых магазинов с импортом, к которым так привыкли россияне. Торговые центры рискуют опустеть, и сейчас никто не может сказать, на какой срок. Опомнятся ли западные компании, или же российские товары заполнят опустевшие площади своими брендами — в любом случае, этот процесс не оставляет в стороне россиян. Дискуссии не прекращаются. Между тем процесс не нов. Опыт выхода из подобных передряг у России есть. Обратимся к истории, чтобы напомнить, как национализация и новая экономическая политика уже шли рука об руку, чтобы восстановить экономику России.
Шаги длиною в век
Ровно 100 лет назад Россия прошла через горнило потрясений, которые по масштабам перекрывали всё, что было с ней до этого. Москва не горела, как в 1812-м, но была разорена войной и начавшимся голодом. Отток населения из городов — самый мощный за всю историю страны — начался уже в 1917-м, и никто не мог уверенно сказать, когда люди снова вернутся к привычной жизни. Именно тогда магазин дамских шляп и галантереи «Мюр и Мерилиз» (изначально созданный шотландцами) был национализирован — самый большой в Российской империи (порядка 80 отделов с товарами для обустройства дома, одеждой, обувью, парфюмерией и многим другим) перешёл под контроль новой власти.
Символ всегда богатой московской торговли на пять лет прекратил своё существование. И только 10 марта 1922 года под эгидой Мосторга на его месте был открыт универмаг, которому суждено вновь было стать средоточием роскоши и красивой жизни в Москве и во всей России. Этот богатый универмаг как ничего более олицетворял собой Новую экономическую политику — НЭП.
Главные пункты НЭП: использование рынка и различных форм собственности, привлечение иностранного капитала в форме концессий, проведение денежной реформы (1922–1924), в результате которой рубль стал свободно конвертируемой валютой. Меры были призваны наполнить в том числе и города товарами. Они позволили ожить коммерческой деятельности и ускорили товарооборот, а вслед за ним начало оживать и производство. Улица Кузнецкий Мост рядом с универмагом — в то время центр московской торговли — вновь стала по-хорошему шумной и многолюдной. Многие вовлеклись в оживлённую жизнь, но большая часть общества за время разрухи отвыкла от праздности, и она казалась чересчур вольной.
В дневниках писателя Корнея Чуковского сохранилась такая запись о торговой площади перед Центральным универмагом:
Очень я втянулся в эту странную жизнь и полюбил много и многих... пробегая по улице — к Филиппову за хлебом или в будочку за яблоками, я замечал одно у всех выражение — счастья. Мужчины счастливы, что на свете есть карты, бега, вина и женщины; женщины с сладострастными, пьяными лицами прилипают грудями к оконным стеклам на Кузнецком, где шелка и бриллианты. Красивого женского мяса — целые вагоны на каждом шагу, — любовь к вещам и удовольствиям страшная, — танцы в таком фаворе, что я знаю семейства, где люди сходятся в 7 час. вечера и до 2 часов ночи не успевают чаю напиться, работают ногами без отдыху... Все живут зоологией и физиологией...
Новая экономическая политика позволила многим начать богатеть, но это снова обнажило проблему неравенства, которую риторически использовали в своих выступлениях против НЭПа сторонники централизации и жёсткого контроля.
В итоге от НЭПа стали отходить уже в 1926 году — отказом от свободной конвертации рубля. Граждане СССР лишились возможности самостоятельно торговать с другими странами. Внешняя торговля жёстко была подчинена правительству.
О военном коммунизме, НЭПе, сталинской экономической политике написаны целые библиотеки, но углубляться в них многие не будут, да и некогда. Для нас важно заметить моменты сходства сегодняшнего дня с событиями вековой давности и извлечь из них урок.
Шаг вперёд и два назад...
Сейчас видно, что провозглашённые президентом России Владимиром Путиным экономические свободы пока не получили какого-то осмысления на базовом уровне. А начинать, по-видимому, надо с вопроса: а какие же были несвободы?
Очень может так случиться, что инициативы по созданию «свобод» многим покажутся как раз созданием новых ограничений. Уже известен
Мало того что рубль так и не сделали полностью конвертируемой валютой за последние 30 лет, так ещё его обмен на другие валюты теперь будет затруднён. Получается, что новый НЭП уже свёрнут так и не начавшись.
С одной стороны, нужна широкая дискуссия по поводу мер выхода из сложившегося экономического положения. С другой, надо делать что-то как можно быстрее, чтобы не упустить время, принимать решения. И тут как раз и возникает основной вопрос, что же будет в итоге: свобода решений для всех (не только для банков, например) или чёткий централизованный план и разъяснения по нему? Если будет выбран вариант жёсткого плана, что же делать несогласным с ним?
А пока из России собираются уходить бренды, что не самое страшное. Однако чем будут торговать в ЦУМе? Что будет атрибутами успешной жизни для менеджеров среднего и высшего звена, желание обладать которыми раньше стимулировало их деятельность? К слову, именно в ЦУМе летом 2015 года открылся