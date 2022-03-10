Связь времён: 100 лет ЦУМу и НЭПу в России

Понятие «национализация» вновь вторгается в нашу жизнь. Призывы к ней звучат со страниц информационных сайтов и каналов. Всё это происходит на фоне закрытия брендовых магазинов с импортом, к которым так привыкли россияне. Торговые центры рискуют опустеть, и сейчас никто не может сказать, на какой срок. Опомнятся ли западные компании, или же российские товары заполнят опустевшие площади своими брендами — в любом случае, этот процесс не оставляет в стороне россиян. Дискуссии не прекращаются. Между тем процесс не нов. Опыт выхода из подобных передряг у России есть. Обратимся к истории, чтобы напомнить, как национализация и новая экономическая политика уже шли рука об руку, чтобы восстановить экономику России.

Шаги длиною в век

Ровно 100 лет назад Россия прошла через горнило потрясений, которые по масштабам перекрывали всё, что было с ней до этого. Москва не горела, как в 1812-м, но была разорена войной и начавшимся голодом. Отток населения из городов — самый мощный за всю историю страны — начался уже в 1917-м, и никто не мог уверенно сказать, когда люди снова вернутся к привычной жизни. Именно тогда магазин дамских шляп и галантереи «Мюр и Мерилиз» (изначально созданный шотландцами) был национализирован — самый большой в Российской империи (порядка 80 отделов с товарами для обустройства дома, одеждой, обувью, парфюмерией и многим другим) перешёл под контроль новой власти.

Символ всегда богатой московской торговли на пять лет прекратил своё существование. И только 10 марта 1922 года под эгидой Мосторга на его месте был открыт универмаг, которому суждено вновь было стать средоточием роскоши и красивой жизни в Москве и во всей России. Этот богатый универмаг как ничего более олицетворял собой Новую экономическую политику — НЭП.

moscowchronology.ru

Главные пункты НЭП: использование рынка и различных форм собственности, привлечение иностранного капитала в форме концессий, проведение денежной реформы (1922–1924), в результате которой рубль стал свободно конвертируемой валютой. Меры были призваны наполнить в том числе и города товарами. Они позволили ожить коммерческой деятельности и ускорили товарооборот, а вслед за ним начало оживать и производство. Улица Кузнецкий Мост рядом с универмагом — в то время центр московской торговли — вновь стала по-хорошему шумной и многолюдной. Многие вовлеклись в оживлённую жизнь, но большая часть общества за время разрухи отвыкла от праздности, и она казалась чересчур вольной.

В дневниках писателя Корнея Чуковского сохранилась такая запись о торговой площади перед Центральным универмагом:

Очень я втянулся в эту странную жизнь и полюбил много и многих... пробегая по улице — к Филиппову за хлебом или в будочку за яблоками, я замечал одно у всех выражение — счастья. Мужчины счастливы, что на свете есть карты, бега, вина и женщины; женщины с сладострастными, пьяными лицами прилипают грудями к оконным стеклам на Кузнецком, где шелка и бриллианты. Красивого женского мяса — целые вагоны на каждом шагу, — любовь к вещам и удовольствиям страшная, — танцы в таком фаворе, что я знаю семейства, где люди сходятся в 7 час. вечера и до 2 часов ночи не успевают чаю напиться, работают ногами без отдыху... Все живут зоологией и физиологией...

Новая экономическая политика позволила многим начать богатеть, но это снова обнажило проблему неравенства, которую риторически использовали в своих выступлениях против НЭПа сторонники централизации и жёсткого контроля.

В итоге от НЭПа стали отходить уже в 1926 году — отказом от свободной конвертации рубля. Граждане СССР лишились возможности самостоятельно торговать с другими странами. Внешняя торговля жёстко была подчинена правительству.

О военном коммунизме, НЭПе, сталинской экономической политике написаны целые библиотеки, но углубляться в них многие не будут, да и некогда. Для нас важно заметить моменты сходства сегодняшнего дня с событиями вековой давности и извлечь из них урок.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Шаг вперёд и два назад...

Сейчас видно, что провозглашённые президентом России Владимиром Путиным экономические свободы пока не получили какого-то осмысления на базовом уровне. А начинать, по-видимому, надо с вопроса: а какие же были несвободы?

Очень может так случиться, что инициативы по созданию «свобод» многим покажутся как раз созданием новых ограничений. Уже известен список мер для банков от Банка России. Среди прочего поражает один пункт: с 9 марта банки не будут продавать наличную валюту гражданам, ограничение будет действовать до 9 сентября. Как это понимать? Как в этих условиях предпринимателям заниматься коммерческой деятельностью? К другим пунктам тоже есть немало вопросов. Но интересно получить ответ хотя бы по одному из них.

Мало того что рубль так и не сделали полностью конвертируемой валютой за последние 30 лет, так ещё его обмен на другие валюты теперь будет затруднён. Получается, что новый НЭП уже свёрнут так и не начавшись.

С одной стороны, нужна широкая дискуссия по поводу мер выхода из сложившегося экономического положения. С другой, надо делать что-то как можно быстрее, чтобы не упустить время, принимать решения. И тут как раз и возникает основной вопрос, что же будет в итоге: свобода решений для всех (не только для банков, например) или чёткий централизованный план и разъяснения по нему? Если будет выбран вариант жёсткого плана, что же делать несогласным с ним?