Польше и Швеции предрекли борьбу за литовский лес

https://static.news.ru/photo/326ad48a-6174-11eb-8c4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шведские и польские капиталы ведут борьбу за литовский лес, считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. До этого Еврокомиссия (ЕК) потребовала от Вильнюса объяснить изменения законодательства республики, ограничивающие права на приобретение одним человеком лесных территорий лимитом в 1500 гектаров.

Брюссель считает, что данная правовая инициатива противоречит европейским гарантиям о свободном движении капиталов на территории объединения. В других государствах ЕС подобных сдерживающих мер нет, пишет «Экономика сегодня».

Для Прибалтики характерно, что североевропейский капитал оттесняет там национальный и капиталы других государств от местных активов. История данных отношений длинная и разнообразная: под давлением шведов в Литве был национализирован российский банк и закрыта страховая компания, — считает Оленченко.

Он добавил, что литовско-шведские отношения полны фактов. Например, Вильнюс давил на БелАЭС для защиты проекта энергокабеля, проложенного Стокгольмом в Литву по дну Балтийского моря. Кроме того, республика постоянно делает грозные заявления в адрес Москвы. Кроме того, скандинавы осваивают Эстонию и Латвию. Однако в Литве им «противостоят» польские капиталы.

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