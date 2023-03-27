Политолог предрек серьезные изменения в мировой экономике Политолог Дробницкий заявил о необходимости формирования рублевой зоны

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События с финансовыми организациями в США указывают на то, что в мировой экономике могут произойти серьезные изменения, считает политолог Дмитрий Дробницкий. В разговоре с ИА SM.News он отметил, что ждать перемен в ближайшее время не следует, но уже сейчас следует задуматься о необходимости формирования рублевой зоны.

Не сейчас, и не в 2023 году произойдут серьезные изменения в мировой экономике. Но если и думать о формировании собственной финансовой системы, <...> то это делать надо сейчас. <...> Если рублевую зону строить, то это надо делать сейчас, — пояснил эксперт.

По словам политолога, рубль следует задействовать как инвестиционный инструмент и как инструмент для международных расчетов. Дробницкий отмечает, что долларовая экономика подходит к своему пределу, поэтому формировать новую экономическую систему, независимую от этой валюты, следует начинать в ближайшее время. России для этого следует максимально задействовать рубль.

Член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин ранее заявила, что страна не сможет восстановиться после потенциального падения доллара. По ее мнению, если доллар рухнет, американцы почувствуют на себе невиданные прежде экономические трудности. Она отметила, что сейчас доллар вытесняется юанем.