https://static.news.ru/photo/c9dea056-baa1-11e9-905d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

На фоне общего снижения темпов роста интереса граждан к покупке недвижимости, в Московской области наблюдается обратная ситуация. Многие люди рассматривают возможность приобретения там дома, дачи или квартиры в течение ближайших двух лет.

Самый высокий рост спроса отмечен в Подольске (12%), Балашихе (12%) и Химках (12%). Значительный интерес к покупке недвижимости также проявляют жители Сургута (10%) и Севастополя (10%).

На рынке Москвы и Санкт-Петербурга эксперты, наоборот, зафиксировали негативную динамику. Число россиян, намеренных купить квартиру в этих городах, практически перестало расти.

Снижение темпов роста спроса на недвижимость отразилось и на рынке страхования. Сейчас только 3% семей рассматривают возможность покупки полиса, чтобы избежать финансовых потерь, в случае непредвиденных ситуаций.

Исследование проводил «Ингосстрах». Его специалисты сделали выводы на основе опросов населения, проведенных весной и летом 2019 года в 78 крупных городах, своей экспертизы и базы данных.

Ранее News.ru писал, что самый популярный среди пенсионеров способ зарабатывать на аренде жилья — это сдача комнаты в своих квартирах. Более половины тех, кто в Москве предлагает подселиться, это именно люди старшего поколения. При этом более трети пожилых людей сдают в аренду целые квартиры, зачастую отказываясь жить в них и переезжая к родственникам.