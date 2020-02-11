https://static.news.ru/photo/832d0da8-4d65-11ea-ae65-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Продажи контрабандных сигарет из Белоруссии в январе 2020 года зарегистрированы в 70 субъектах РФ. Речь идёт только о брендах, которые не поставляются в Россию легально — NZ, Minsk, FEST, Credo.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование онлайн-касс в магазинах несетевой розницы, проведённое IT-компанией «Эвотор». Отмечается, что основная часть (по 22%) нелегального товара завозится в Смоленскую и Челябинскую области. Третьим по этому показателю идёт Дагестан, но на его долю приходится только 10%.

Специалисты объясняют популярность контрабанды её низкой ценой по сравнению с легальным товаром — 55 рублей против 93 рублей. При этом доля нелегальных сигарет из Белоруссии в продажах сигарет в РФ в январе составила всего 1,1%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что крупнейшие российские производители табачной продукции заявили о снижении производства сигарет из-за роста теневого рынка. По данным Росстата, уровень снижения − 11,1% за год, до 229 млрд штук. При этом участники рынка говорят о том, что постепенное снижение выпуска наблюдается уже не первый год, а тенденция связана с тем, что потребители переходят на нелегальную продукцию из-за роста цен.