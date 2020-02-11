Продажи контрабандных сигарет из Белоруссии в январе 2020 года зарегистрированы в 70 субъектах РФ. Речь идёт только о брендах, которые не поставляются в Россию легально — NZ, Minsk, FEST, Credo.
Об этом
Специалисты объясняют популярность контрабанды её низкой ценой по сравнению с легальным товаром — 55 рублей против 93 рублей. При этом доля нелегальных сигарет из Белоруссии в продажах сигарет в РФ в январе составила всего 1,1%.
Ранее NEWS.ru сообщал, что крупнейшие российские производители табачной продукции заявили о снижении производства сигарет из-за роста теневого рынка. По данным Росстата, уровень снижения − 11,1% за год, до 229 млрд штук. При этом участники рынка говорят о том, что постепенное снижение выпуска наблюдается уже не первый год, а тенденция связана с тем, что потребители переходят на нелегальную продукцию из-за роста цен.
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