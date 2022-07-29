«Почта России» расширит собственный авиационный парк

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

На фоне закрытия поставок зарубежных самолетов и их комплектующих из-за санкций «Почта России» собирается расширить собственный авиационный парк. Предположительно, он будет состоять из девяти самолетов, пишет АБН.

Компания обязана к 1 августа отчитаться о ходе реализации авиапроекта, а также обозначить объемы финансирования, сообщается в письме Росавиации представителю руководства «Почты России». Согласно данным системы бухучета СБИС, на данный момент на балансе числятся два самолета.

Еще в 2020 году стало известно, что «Почта России» заключила контракт с консалтинговой фирмой стоимостью 48 млн рублей на разработку собственной авиакомпании. Генеральный директор компании Максим Акимов тогда сообщил, что авиапарк планируется увеличить на семь самолетов. С тех пор этот проект нигде публично не упоминался.

Глава департамента управления авиатранспортом «Почты России» Георгий Баутин в ходе конференции ЦИПР-2022 рассказал, что в России в скором времени запустят доставку грузов с помощью беспилотников. Первые беспилотные маршруты будут запущены в тестовом режиме в труднодоступных населенных пунктах страны. Батутин обещал наладить систему до конца 2022 года.