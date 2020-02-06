https://static.news.ru/photo/543e0c18-48c9-11ea-b87e-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин не планировал проведение телефонного разговора с руководством Саудовской Аравии по ситуации на рынке нефти.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Контакты осуществляются на экспертном уровне. Если потребуется, то такой разговор может быть организован очень быстро. Но пока в планах нет, — сказал представитель Кремля.

3 февраля торги на китайских биржах открылись обвалом котировок. Стоимость нефти опустилась ниже $60 за баррель — до минимального значения почти за три месяца. Основной причиной аналитики называют вспышку коронавируса в Китае и связанные с этим опасения, что главный покупатель сырья в мире вдруг снизит спрос на энергоносители.

Ранее NEWS.ru писал, что Путин в случае необходимости готов провести переговоры с саудовским руководством по ситуации на рынке нефти, который штормит на фоне новостей, связанных с распространением коронавируса.