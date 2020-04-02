Песков: речи о новой сделке взамен ОПЕК+ нет

https://static.news.ru/photo/1e574bb2-74cc-11ea-89c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE / Franz Perc/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что речи о вероятности заключения новой сделки для стабилизации на рынке нефти взамен ОПЕК+ нет.

Пока ни о каких конкретных сделках или даже абстрактных сделках взамен ОПЕК+ никто речи не заводил, — сказал Песков.

С 1 апреля прекратило действовать соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+. Ряд стран во главе с Саудовской Аравией уже объявили о планах нарастить производство. Если они это сделают, уже переполненный рынок сырья не сможет принять ещё несколько миллионов баррелей в сутки, предупреждают аналитики. Единственное, что способно остановить нефтяников, — низкая стоимость энергоносителей: ведь в случае наращивания добычи цены упадут ещё сильнее.

Как ранее писал NEWS.ru, основные производители и потребители нефти должны выработать решения для смягчения ситуации на рынке. Об этом 1 апреля на совещании с членами правительства заявил президент России Владимир Путин.