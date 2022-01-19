Песков признал, что уровень инфляции в России неприемлем

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал текущий уровень инфляции в России неприемлемым, передаёт ТАСС. По его словам, на российскую экономику давят внешние и внутренние факторы, прежде всего инфляционные. Однако власти принимают меры по возвращению этого показателя к целевым значениям.

Ни для кого этот уровень не является приемлемым, поэтому принимаются энергичные меры для того, чтобы минимизировать негативное влияние этих давящих факторов, и для возвращения инфляции к целевым показателям, — сказал Песков.

Он добавил, что и правительство, и Центробанк справляются с основополагающей задачей по поддержанию микро- и макростабильности в экономике.

Говоря о курсе рубля, Песков отметил, что есть волатильность и негативные факторы, которые оказывают влияние на национальную валюту.

Инфляция в России в 2021 году, по окончательным данным Росстата, составила 8,39% при целевом уровне в 4%.

Ранее стало известно, что комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов одобрил ко второму чтению поправку об индексации пенсий в России на 8,6% с 1 января 2022 года.

Пенсионеры начнут получать проиндексированную пенсию уже с февраля 2022 года. Также после вступления в силу соответствующего закона россияне получат компенсацию к уже полученной пенсии за январь 2022 года, которая была повышена на 5,9%.

В то же время, как ранее заявил депутат Госдумы, лидер фракции «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов, индексация пенсии на 8,6% может остаться бесполезной мерой из-за продолжающегося падения рубля и подорожания товаров, в том числе и относящихся к группе самых простых продуктов питания.