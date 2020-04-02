Пандемия ускоряет переход стран на цифровые деньги

https://static.news.ru/photo/cc26801e-752b-11ea-abb7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Способность бумажных купюр переносить коронавирус подтолкнула ряд стран к ограничениям оборота наличных.

Так, в Швеции и Норвегии доля безналичных транзакций достигла уже 90% от общего количества платежей. В России ЦБ выпустил рекомендацию об ограничении приёма и выдачи наличных в банкоматах, а в Китае даже уничтожали купюры, бывшие в обороте в заражённых коронавирусом регионах, передаёт канал «360».

Многие рассматривают переход на электронные деньги как ограничение свободы граждан: людям придётся доверить все свои средства банкам, а не хранить их так, как им удобно.

Большинство населения России больше доверяет «живым» деньгам, а не картам. Это уже менталитет такой. Должно смениться еще пять поколений как минимум, — считает независимый экономический эксперт Антон Шабанов.

Экономист отметил, что пока рано говорить о полном отказе от наличных в России, так как в стране до сих пор нет единой электродной системы, поэтому переход на цифровые деньги — перспектива весьма отдалённая.

Как писал NEWS.ru ранее, Сбербанк зафиксировал пониженный спрос своих клиентов на наличные рубли и иностранную валюту в связи с условиями карантина. Объём снятия наличных рублей в первой половине текущей недели снизился существеннее обычного: снижение составляет 70% при снятии в офисах банка и 28% — в банкоматах.