После начала распространения коронавируса в Азии экспорт чёрного золота из РФ в КНР снизился в январе 2020 года почти на 30% по сравнению с этим же периодом прошлого года. В натуральном объёме вывоз упал ещё ощутимее — на 36%. Несырьевой экспорт при этом вырос за счёт поставок рыбы, морепродуктов, растительного масла и меди. Об этом свидетельствует открытая статистика Федеральной таможенной службы. Эксперты считают, что снижение экспорта в отношении самого главного закупщика чёрного золота может серьёзным образом «распотрошить» Фонд национального благосостояния, инициатором которого, по сведениям бывшего советника президента Андрея Илларионова, является Владимир Путин.

В начале текущего года Россия поставила в Китай сырую нефть примерно на $2 млрд, а в январе 2019 года — почти на $2,8 млрд, следует из официальных данных.

По информации Минфина, средняя цена на нефть «русской» марки Urals в январе-феврале текущего года составила $58,13 за бочку. Для сравнения: в январе—феврале прошлого года она была выше — $61,76 за баррель.

Несмотря на падение экспортных объёмов, КНР остаётся одним из наиболее активных импортёров нефти из РФ. Второе место по закупкам в первый месяц года — у Нидерландов ($1,3 млрд). Далее, по информации ФТС, идёт Германия (около $1 млрд), а также Италия ($0,6 млрд).

К сведению, Российская Федерация в 2019 году существенно увеличила вывоз нефтепродуктов в Великобританию, Соединённые Штаты и Турецкую Республику. Такое стало возможным из-за американских санкций против Ирана и Венесуэлы.

Столь резкое сокращение покупки нефти у России связано со спадом промышленного производства в Китайской народной республике вследствие распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). За январь-февраль 2020 года оно составило 13,5% в годовом выражении. Этот показатель оказался худшим за 30 лет. Между тем, даже несмотря на это, Китай остался главным импортёром российской нефти.

Судя по всему, Пекин нашел способы одолеть коронавирусную инфекцию, эпидемия там пошла на спад, а, значит, экономика страны постепенно начнёт восстанавливаться. Её основу составляет внешняя торговля, но теперь инфекция бушует в европейских государствах. Связанное с этим снижение спроса на китайскую продукцию будет выступать ограничивающим фактором для восстановления прежних темпов роста китайской экономики. А это, в свою очередь, будет негативно влиять на восстановление прежних темпов роста потребления нефти. Сергей Кукушкин доцент кафедры организационно-управленческих инноваций РЭУ им. Г.В. Плеханова доцент кафедры организационно-управленческих инноваций РЭУ им. Г.В. Плеханова

В марте президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин заявлял, что снизить российские риски от вызванного коронавирусом экономического кризиса станет возможно, если Китай выйдет из «комы», а экономическое сотрудничество с ним восстановится.

Увы, но КНР в настоящее время в нефти и газе просто не нуждается — хранилища страны переполнены, за время карантина в портах скопилось немало танкеров с нефтью, которую просто некуда девать, когда производства остановлены, считает руководитель аналитического департамента Amarkets Артём Деев. Вследствие этого России пришлось внезапно приостановить на плановый техосмотр и ремонт газопровод «Сила Сибири».

Нет повода для драматизма

transneft.ru

Доцент кафедры международной коммерции ВШКУ РАНХиГС Тамара Сафонова полагает, что «повода драматизировать ситуацию нет». По её данным, в январе-феврале 2020 года поставки нефти в Китай по трубопроводу «Сковородино-Мохэ» сохранились на уровне декабря 2019 года, составив 2,65 млн тонн в рамках годовой квоты 30 млн тонн.

Объём поставок российской нефти для дальнейшей отгрузки в Китай по казахстанско-китайскому трубопроводу «Атасу-Алашанькоу» в январе-феврале был обеспечен на уровне 0,85 и 0,87 млн тонн, также в соответствии с межправительственной квотой, составляющей 10,0 млн тонн в год. Что касается отгрузок нефти из порта Козьмино, то в январе-феврале 2020 года экспорт нефти в страны АТР составил 2,9 и 2,7 млн тонн, что в целом соответствует среднемесячному уровню предыдущего года. Тамара Сафонова исполнительный директор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора и доцент РАНХиГС исполнительный директор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора и доцент РАНХиГС

Впрочем, Сафонова добавляет, что отказ государственной нефтехимической компании Китая — Sinochem — от будущих закупок нефти у «Роснефти» в связи с санкциями США, введёнными в отношении двух трейдинговых дочек крупнейшей нефтяной компании РФ — Rosneft Trading и TNK Trading, — «является тревожным сигналом».

Сокращение поставок нефти в КНР, безусловно, скажется на отечественной экономике, считает доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Каленов. Ведь, несмотря на то, что в последнее время Россия существенно нарастила объёмы экспорта в США и страны Европы, такие как Великобритания, Германия, Италия, Турция, Китай по прежнему остаётся лидером среди импортёров российской нефти.

Снижение экспорта почти на 30% сулит нам ежедневные потери в размере более 1 млрд рублей. При этом дальнейшие перспективы остаются весьма туманными. Ожидается, что эпидемия коронавируса будет остановлена не раньше лета 2020 года, а, значит, российскую нефтянку ожидают тяжёлые времена. Олег Каленов доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова

Главный инвестиционный стратег «БКС Брокер» Максим Шеин констатирует, что в Китае наблюдается восстановление промышленной активности, поэтому поставки нефти возобновятся. Также КНР рассматривает возможность увеличения стратегических запасов нефти, отмечает эксперт.

Данные об объёмах засекречены, но новые хранилища продолжают строиться. Речь может идти о дополнительных 10 млн тонн. Максим Шеин главный инвестиционный стратег «БКС Брокер» главный инвестиционный стратег «БКС Брокер»

Но по карману шибанёт

По бюджету РФ вся ситуация с экспортом нефти в КНР ударит очень сильно, полагает Артём Деев. Во-первых, из-за ценовой войны между Россией и Саудовской Аравией наши поставщики уже теряют рынки. В Европе пока не заключены контракты на поставку российской нефти — европейцы намерены закупать нефть у арабских поставщиков, которые предложили скидки.

Таким образом, наши нефтедобытчики могут потерять и европейский, и азиатский рынки нефти. Учитывая, что нефтегазовые доходы в структуре ВВП страны составляют более 50%, это может иметь серьёзные последствия. Государство будет вынуждено компенсировать выпадающие доходы производителям, для чего наверняка придется использовать ФНБ. Артём Деев руководитель аналитического департамента AMarkets руководитель аналитического департамента AMarkets

В дополнение к текущей ситуации с обвальным падением мировых цен на нефть, демпинговыми дифференциалами Саудовской Аравии и интервенцией на традиционные российские рынки, рост фрахтовых ставок и последовавший обвал дисконтов российской нефти Urals к бенчмарку Brent могут привести к краткосрочному сокращению российской добычи нефти, допускает Тамара Сафонова.

И всё же я думаю, что российская экономика потеряет как минимум несколько миллиардов долларов в итоге. Тем не менее нужно понимать, что от снижения цен потери бюджета намного выше, чем от снижения объёмов экспорта в Китай, — сказал, в свою очередь, Деев.

Хотя частично эти потери компенсируются ростом курса доллара, успокоил экономист.