https://static.news.ru/photo/47a72ad2-eb15-11e9-8a2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rosneft/Global Look Press

Минэнерго США сделало прогноз, согласно которому цены на нефть в краткосрочной перспективе должны упасть. В министерстве ожидают, что до конца 2019 года стоимость барреля нефти марки Brent продержится на уровне $59.

Падение стоимости ожидается во втором квартале 2020 года, когда она опустится до $57 из-за роста мировых запасов. Прогноз американского Минэнерго опубликован на сайте ведомства.

Аналитики уверены, что в течение 2020 года средняя цена на нефть составит около $60, при том, что после падения прогнозируется скачок до $62 за баррель.

Ранее News.ru сообщал, что вакуум в сфере безопасности, который может создать полный вывод американского контингента из северо-восточных районов Сирии, могут заполнить Россия и официальный Дамаск. Аналитики указывают на то, что более тесный контакт курдских формирований с российскими представителями будет означать переход нефтяных месторождений северо-востока Сирии под контроль России.