ОПЕК+ обсудит ситуацию на рынке нефти без США и Канады

https://static.news.ru/photo/8b107164-d40b-11e9-84b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alex Halada/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Заседание членов Организации стран экспортёров нефти (ОПЕК) с представителями России, Казахстана и Азербайджана (ОПЕК+) пройдёт без участия США и Канады — стран первой десятки по добыче и разведанным запасам.

Bloomberg выяснил , что приглашения получили только семь не входящих в объединение стран: Аргентина, Бразилия, Норвегия, Колумбия, Египет, Индонезия, Тринидад и Тобаго.

По информации издания, на конференции 9 апреля страны ОПЕК+ могут договориться о снижении объёмов нефтедобычи на 10 миллионов баррелей в сутки, о необходимости которого на прошлой неделе заявил российский президент Владимир Путин.

Как писал NEWS.ru, мировые рынки 9 марта рухнули более чем на 30. Нефтяной кризис 2020 года стал вторым по масштабу после обвала цен в 1991-м, вызванного военной операцией «Буря в пустыне» в Персидском заливе. Теперь поводом стал провал переговоров о сокращении добычи между РФ и Саудовской Аравией на фоне снижения потребления нефти в мире.

Российский рубль резко упал в цене вместе с нефтяными ценами.