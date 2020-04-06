ОПЕК+ обсудит ситуацию на рынке нефти без США и Канады

Заседание членов Организации стран экспортёров нефти (ОПЕК) с представителями России, Казахстана и Азербайджана (ОПЕК+) пройдёт без участия США и Канады — стран первой десятки по добыче и разведанным запасам.
Bloomberg
По информации издания, на конференции 9 апреля страны ОПЕК+ могут договориться о снижении объёмов нефтедобычи на 10 миллионов баррелей в сутки, о необходимости которого на прошлой неделе заявил российский президент Владимир Путин.
Как писал NEWS.ru, мировые рынки 9 марта рухнули более чем на 30. Нефтяной кризис 2020 года стал вторым по масштабу после обвала цен в 1991-м, вызванного военной операцией «Буря в пустыне» в Персидском заливе. Теперь поводом стал провал переговоров о сокращении добычи между РФ и Саудовской Аравией на фоне снижения потребления нефти в мире.
Российский рубль резко упал в цене вместе с нефтяными ценами.
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