https://static.news.ru/photo/9f0b0092-31eb-11ea-9e40-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Организация стран — экспортёров нефти не ожидает перебоев с поставками на мировой рынок в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. ОПЕК рассчитывает, что дальнейшей эскалации конфликта в регионе удастся избежать.

Мы надеемся, что мудрость с обеих сторон возобладает и конфликт удастся уладить. Рынок сейчас хорошо снабжён и мы не прогнозируем каких-либо перебоев с поставками, только если ситуация не дойдёт до катастрофической, чего мы тоже не ожидаем, — передаёт Bloomberg заявление министра энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

Мазруи подчеркнул, что не видит рисков блокирования поставок через Ормузский пролив.

3 января в аэропорту иракской столицы во время ракетного обстрела силами США был убит глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани. 8 января в ходе операции «Мученик Сулеймани» Корпус стражей Исламской революции нанёс ряд ракетных ударов по занятым американскими военными базам в Ираке, писал NEWS.ru.

Котировки нефти Brent на фоне конфликта растут и находятся на уровне около $70 за баррель.