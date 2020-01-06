Организация стран — экспортёров нефти не ожидает перебоев с поставками на мировой рынок в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. ОПЕК рассчитывает, что дальнейшей эскалации конфликта в регионе удастся избежать.
Мы надеемся, что мудрость с обеих сторон возобладает и конфликт удастся уладить. Рынок сейчас хорошо снабжён и мы не прогнозируем каких-либо перебоев с поставками, только если ситуация не дойдёт до катастрофической, чего мы тоже не ожидаем, — передаёт Bloomberg заявление министра энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.
Мазруи подчеркнул, что не видит рисков блокирования поставок через Ормузский пролив.
3 января в аэропорту иракской столицы во время ракетного обстрела силами США был убит глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани. 8 января в ходе операции «Мученик Сулеймани» Корпус стражей Исламской революции нанёс ряд ракетных ударов по занятым американскими военными базам в Ираке, писал NEWS.ru.
Котировки нефти Brent на фоне конфликта растут и находятся на уровне около $70 за баррель.
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