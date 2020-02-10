https://static.news.ru/photo/8ae96680-4bf9-11ea-9b25-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Минпросвещения подготовило проект постановления правительства, направленного на поддержку классных руководителей в школах. Согласно документу, на доплаты этим педагогам в 2020-2022 годах будет выделено около 172 млрд рублей.

Средства на эти цели будут взяты из федерального бюджета. Доплаты классные руководители будут получать ежемесячно, передаёт ТАСС.

Проект направлен на реализацию соответствующего предложения президента Владимира Путина, которое он высказал в послании Федеральному собранию. По словам главы государства, размер доплаты педагогам должен составлять не менее пяти тысяч рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что средняя зарплата учителей в 2019 году составила 41,1 тысячи рублей. По данным Росстата, самые высокие зарплаты у педагогов Чукотского автономного округа (100,5 тысячи рублей), а самые низкие — у учителей Северо-Кавказского федерального округа (23,5 тысячи рублей).