Согласно данным Федеральной службы госстатистики, средняя зарплата российских учителей в 2019 году составила 41,1 тыс. рублей. По сравнению с 2018 годом она выросла на 2,697 тыс. рублей.
Из информации Росстата
Как писал NEWS.ru, исследование сервиса для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» показал, что средняя желаемая зарплата по России — 92 тысячи рублей. Так, жители крупных городов называли сумму в 102–104 тысячи рублей (Москва и Санкт-Петербург), в Новосибирске — 90 тысяч рублей, в Ростове-на-Дону — 87 тысяч рублей, а в Нижнем Новгороде — 70 тысяч рублей. При этом женщины называли более скромные суммы зарплат.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен