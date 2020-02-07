https://static.news.ru/photo/e5b2825c-49b2-11ea-8bc1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Согласно данным Федеральной службы госстатистики, средняя зарплата российских учителей в 2019 году составила 41,1 тыс. рублей. По сравнению с 2018 годом она выросла на 2,697 тыс. рублей.

Из информации Росстата следует , что самая высокая зарплата у педагогов Чукотского автономного округа (100,522 тыс. рублей), Москвы (97,595 тыс. рублей) и Ямало-Ненецкого автономного округа (94,254 тыс. рублей). Меньше всего получают учителя в регионах Северо-Кавказского федерального округа, там средняя зарплата составила 23,5 тыс. рублей.

Как писал NEWS.ru, исследование сервиса для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» показал, что средняя желаемая зарплата по России — 92 тысячи рублей. Так, жители крупных городов называли сумму в 102–104 тысячи рублей (Москва и Санкт-Петербург), в Новосибирске — 90 тысяч рублей, в Ростове-на-Дону — 87 тысяч рублей, а в Нижнем Новгороде — 70 тысяч рублей. При этом женщины называли более скромные суммы зарплат.