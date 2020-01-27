Жители России рассказали о том, какой уровень зарплаты их устроил бы. Данные опроса
Исследование сервиса для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» показал, что средняя желаемая зарплата по России — 92 тысячи рублей.
Отмечается, что данные зависят от регионов. Так, жители крупных городов называли сумму в 102–104 тысячи рублей (Москва и Санкт-Петербург), в Новосибирске — 90 тысяч рублей, в Ростове-на-Дону — 87 тысяч рублей, а в Нижнем Новгороде — 70 тысяч рублей.
При этом женщины называли более скромные суммы зарплат.
Ранее NEWS.ru писал о том, что низкие доходы россиян приводят к слабости потребительского спроса и стагнации в рознице.
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