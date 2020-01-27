https://static.news.ru/photo/6ebba70c-40be-11ea-95af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mayya666 /Pixabay.com

Жители России рассказали о том, какой уровень зарплаты их устроил бы. Данные опроса опубликовал RT.

Исследование сервиса для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» показал, что средняя желаемая зарплата по России — 92 тысячи рублей.

Отмечается, что данные зависят от регионов. Так, жители крупных городов называли сумму в 102–104 тысячи рублей (Москва и Санкт-Петербург), в Новосибирске — 90 тысяч рублей, в Ростове-на-Дону — 87 тысяч рублей, а в Нижнем Новгороде — 70 тысяч рублей.

При этом женщины называли более скромные суммы зарплат.

Ранее NEWS.ru писал о том, что низкие доходы россиян приводят к слабости потребительского спроса и стагнации в рознице.