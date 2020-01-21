Темпы роста в промышленности и розничной торговле России по итогам прошедшего года замедлились, а в сфере платных услуг даже снизились до отрицательных значений. Сложившаяся ситуация указывает на сохраняющуюся слабость потребительского спроса. Об этом NEWS.ru рассказали в Институте комплексных стратегических исследований (ИКСИ).

Низкие доходы россиян непосредственно сказываются на обороте розничной торговли, объёме платных услуг, жилищном строительстве и производстве потребительских товаров, говорится в обзоре макроэкономической ситуации в РФ, проведённом ИКСИ. Эксперты проанализировали пять секторов: сельское хозяйство, промышленность, строительство, розничную торговлю и платные услуги населению.

Количество субъектов РФ, где ретейл находится в состоянии стагнации, достигло 34 в I-III кварталах 2019-го. Для сравнения, в январе-сентябре 2018 года таких регионов было 13, указывает эксперт ИКСИ Вера Кононова.

Число регионов с умеренным (1-5%) ростом оборота розничной торговли сократилось с 58 в январе-сентябре 2018 года до 46 в январе-сентябре 2019 года. Ещё в большей степени снизилось количество субъектов, где ретейл демонстрировал относительно высокие темпы роста. За отчётный период только в Алтае, Тыве и Тверской области данный сектор экономики вырос более чем на 5% в годовом выражении, хотя годом ранее таких субъектов РФ было 12. Вера Кононова эксперт Института комплексных стратегических исследований эксперт Института комплексных стратегических исследований

Аналогичные тенденции ИКСИ отмечает и в секторе платных услуг населению, где продолжается снижение объёмов бытовых, жилищно-коммунальных услуг, спроса на образование, проживание в гостиницах и т.д. В I-III кварталах 2019 года ни один субъект РФ не попал в категорию «уверенный рост» в данном сегменте, хотя годом ранее таковых насчитывалось 10. Наилучший показатель зафиксирован в Камчатском крае — всего 3,1% в годовом выражении.

Количество регионов, где данная сфера находится в стагнации увеличилось с 27 до 48. Кроме того, в Ингушетии и Хабаровском крае темпы падения сегмента платных услуг превысили 10%.

В январе-сентябре 2019-го во всех федеральных округах России хотя бы в одном секторе экономики из рассматриваемых наблюдалась стагнация или спад. Для большинства федеральных округов на фоне роста в промышленности, сельском хозяйстве и ретейле был характерен спад в строительстве и сфере платных услуг.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Наиболее «благополучными» с точки зрения выпуска в данных 5 секторах выглядят регионы Центрального и Приволжского федеральных округов (ФО), где стагнация затронула только платные услуги населению, а остальные рассматриваемые сегменты продемонстрировали рост.

В самом сложном положении оказались регионы Уральского ФО, где наблюдалось наиболее сильное в стране падение в строительстве (на 20,1% в целом по макрорегиону), снижение на 1,4% производства в АПК и стагнация в сфере платных услуг. Кроме того, сложная ситуация сохранилась в Дальневосточном ФО в связи со спадом в сельском хозяйстве и сегменте платных услуг населению, а также в Северо-Кавказском ФО, где 4 сектора из 5 рассматриваемых находятся в зоне стагнации, а строительная отрасль снова демонстрирует падение.

По итогам исследуемого ИКСИ периода наиболее позитивная картина в пяти субъектах РФ, где ни один сектор экономики не стагнировал, и при этом хотя бы в одном из них зафиксированы темпы роста выше 5% в годовом выражении. Это Республика Крым, где наблюдается уверенный рост в сельском хозяйстве, промышленности, строительстве, Тульская и Пензенская области — рост в АПК и строительстве, Ленинградская и Сахалинская области, где есть уверенный подъём в строительстве.

В свою очередь в 16 субъектах РФ по итогам В I-III кварталах 2019 года сложилась достаточно тревожная ситуация: большинство анализируемых сегментов экономики находились на спаде. 4 из 5 показали отрицательные темпы роста в Астраханской, Новгородской области и Республике Бурятия. Подвижки в этих регионах среди рассматриваемых ИКСИ секторов наблюдались только в промышленности.

Межу тем завкафедрой экономической теории и методологии Нижегородского госуниверситета профессор Александр Золотов с оптимизмом смотрит на стимулирование потребительского спроса в 2020 году. Собеседник считает, что главным инструментом для этого должна стать борьба за повышение уровня зарплат со стороны наёмных работников. А специальные меры, такие, как «Чёрная пятница», имеют смысл только в случае роста доходов населения.