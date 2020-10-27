Нулевая индексация: СП усомнилась в росте прожиточного минимума пенсионера

Новая методика расчёта величины прожиточного минимума не гарантирует пенсионерам его ежегодное увеличение, полагают в Счётной палате (СП). По оценке ведомства, в 2021 году в каждом пятом регионе России данный показатель никак не изменится. Министерство труда, напротив, заверило NEWS.ru, что в новой модели заложен ежегодный устойчивый рост прожиточного минимума пенсионера. Эксперты полагают, что на повышение могут рассчитывать жители богатых регионов, а в бедных пожилые люди рискуют остаться без прибавки.

Жизнь дорожает, но размер прожиточного минимума пенсионера (ПМП) растёт не везде. По данным, представленным СП, в этом году величина ПМП осталась на уровне 2019-го в 24 субъектах РФ. В этих регионах после индексации страховых пенсий с 1 января 2020 года пенсионные выплаты у 96,4 % получателей федеральной социальной доплаты прибавили от 0 до 10 рублей.

В следующем году, по оценке СП, в 18 регионах России размер прожиточного минимума пенсионера также останется без изменений. При этом в 15 субъектах он будет прежним третий год подряд. Если ПМП в регионе не меняется в течение нескольких лет, это может привести к уменьшению размера пенсионных выплат при очередной индексации страховой пенсии граждан, получающих федеральную социальную доплату, предупреждают в Счётной палате.

Ситуацию могла бы исправить новая методика расчёта прожиточного минимума, которая должна вступить в силу с 2021 года. Однако в ведомстве сомневаются, что это улучшит ситуацию пенсионеров.

Эти изменения не гарантируют ежегодное увеличение ПМП. В этой связи ежегодный стабильный рост материального обеспечения граждан, являющихся получателями социальных доплат к пенсии, не будет обеспечен, — говорится в заключении СП к проекту бюджета Пенсионного фонда.

Напомним, с 2021 года планируется изменить подход к определению черты бедности в России. Раньше она рассчитывалась на основании стоимости потребительской корзины, а теперь прожиточный минимум на душу населения будет рассчитываться как 44,2% от величины медианного среднедушевого дохода. ПМП при этом будет составлять 86% величины прожиточного минимума на душу населения. Власти подстраховались и заложили норму, согласно которой данный минимум не может быть ниже прошлого года.

Прожиточный минимум пенсионера — важный показатель для тех, кто получает небольшую пенсию. Если её уровень ниже ПМП — человеку полагается доплата размером в эту разницу.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Между тем если ПМП не растёт, это может привести к снижению уровня жизни пенсионеров, предупреждает заведующий лабораторией проблем уровня и качества жизни Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Вячеслав Бобков.

Если доходы населения не будут расти, то не увеличится и прожиточный минимум. И поскольку всегда есть инфляция, покупательная способность этого прожиточного минимума будет уменьшаться. То есть уровень жизни людей снизится. Вячеслав Бобков заведующий лабораторией проблем уровня и качества жизни Института социально-экономических проблем народонаселения РАН заведующий лабораторией проблем уровня и качества жизни Института социально-экономических проблем народонаселения РАН

Минтруд обещает рост

В Министерстве труда не согласны с оценкой Счётной палаты. Там считают, что в новой модели заложен ежегодный устойчивый рост прожиточного минимума пенсионера. Как и среднедушевой прожиточный минимум, он будет увеличиваться тем же темпом, которым растёт среднедушевой медианный доход. В результате пенсии малообеспеченных пожилых граждан станут выше, уверены в министерстве.

Расчёты, которые приведены в отчёте Счетной палаты, основаны на результатах прошлых лет. Они показывают, что в большом ряде субъектов при действующей модели установления прожиточного минимума на основе потребительской корзины он зачастую не изменялся, а, следовательно, не увеличивались и пенсии неработающих граждан — получателей федеральных или региональных социальных доплат, — пояснили NEWS.ru в пресс-службе Минтруда.

Новая методика расчёта, по оценке министерства, такого риска не содержит. Величины прожиточных минимумов пенсионера как в целом по стране, так и в каждом регионе, станут расти единообразно. И такой рост будет ежегодным, заверили в пресс-службе. Там обратили внимание, что в период с 2013 по 2019 годы медианный доход в России вырос на 38,5%. Кроме того, в бюджете Пенсионного фонда России также заложен рост прожиточного минимума пенсионера на трёхлетний период. К 2023 году он может увеличиться на 1578 рублей.

Среднедушевой доход считается по регионам, и ситуация в разных субъектах РФ может серьёзно отличаться, отмечает профессор департамента прикладной экономики НИУ ВШЭ Марина Колосницына.

Есть регионы, которые развиваются и растут, а есть депрессивные, живущие на субсидии из федерального центра — таких на самом деле даже больше. У субъектов РФ, которые не развиваются, среднедушевые доходы могут и не расти. А, значит, и привязанный к доходам прожиточный минимум — тоже. Поэтому у каких-то регионов показатель ПМП пойдёт вверх, а у кого-то останется на месте. Марина Колосницына профессор департамента прикладной экономики НИУ ВШЭ профессор департамента прикладной экономики НИУ ВШЭ

Раньше у пенсионеров была более ровная ситуация по стране, поскольку потребительская корзина была одна, хотя её стоимость в регионах и отличалась, поясняет эксперт. Теперь же многое будет зависеть от экономики каждого субъекта РФ. Одно дело, когда в регионе добывают нефть, другое, когда там лишь сельское хозяйство, подчёркивает экономист.

Отметим, что, по данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы населения во втором квартале 2020-го снизились на 8% в годовом выражении. По итогам первого полугодия уменьшение составило 3,7%.

Корзина или доход

Ранее заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина признала, что прожиточный минимум пенсионера на сегодняшний день занижен. Однако переход на новую методику позволит исправить ситуацию.

Рост прожиточного минимума пенсионера чуть более необходим, чем иные прожиточные минимумы, потому что мы видим его объективное занижение, — заявила замминистра.

По её словам, на сегодняшний день данный показатель для пенсионера составляет порядка 81,5-82% от среднедушевого прожиточного минимума. По новой методике, соотношение составит 86%.

Между тем не все эксперты согласны с идеей перехода на новый способ расчёта черты бедности. Полный отказ от потребительской корзины — вредная идея, считает Вячеслав Бобков. По его словам, новый метод стоит ввести, чтобы оценивать относительную бедность, но при этом нужно сохранить и оценку по потребительской корзине.

Без корзины система становится непрозрачной. Дело в том, что среднедушевой доход — это сложный показатель, включающий оценки теневых зарплат. Методика его расчёта очень сложная, и проконтролировать, как получился этот показатель, практически невозможно. К тому же, если просто брать процент от среднедушевого дохода — невозможно понять, хватит ли человеку денег, чтобы удовлетворить минимальные потребности, — пояснил эксперт.

Впрочем, к потребительской корзине тоже было немало вопросов, отмечает Марина Колосницына. Именно её особенностями эксперт объясняет данные Счётной палаты о том, что прожиточный минимум в ряде регионов оставался неизменным.

Данный прожиточный минимум потому и критиковали много лет, что он мало отражал действительность. Сама корзина по её наполнению уже анахронична, там собраны товары, которые особо не дорожают. На деле люди покупают что-то совсем другое, и в этом случае денег им не хватает, — отмечает эксперт.

Экономист согласна с оценкой Счётной палаты, что новая методика не гарантирует ежегодное увеличение прожиточного минимума. Тем не менее она позволяет отслеживать реальную ситуацию — показать, где находятся пенсионеры в системе распределения доходов.