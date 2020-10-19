Грань бедности: Минтруд признал прожиточный минимум пенсионеров заниженным

Прожиточный минимум российских пенсионеров, и без того самый невысокий, по сравнению с тем же показателем для детей и трудоспособного населения, оказался ещё и занижен, признал Минтруд. Хорошая новость в том, что с переходом на новую систему расчёта черты бедности эту несправедливость должны исправить. Эксперты отмечают, что новый подход позволит увеличить размер пенсий, но только для тех, у кого она ниже прожиточного минимума. Кто ещё сможет рассчитывать на повышенные выплаты, разбирался NEWS.ru.

Прожиточный минимум пенсионеров с переходом на новую систему расчёта может вырасти больше, чем у детей и трудоспособного населения. Впрочем, данное расхождение лишь ликвидирует прежний перекос.

Рост прожиточного минимума пенсионера требуется чуть более существенным, даже чем иные прожиточные минимумы, потому что мы видим его объективное занижение, — заявила заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.

По её словам, на сегодняшний день данный показатель для пенсионера составляет порядка 81,5-82% от среднедушевого прожиточного минимума. По новой методике, соотношение составит 86%, сообщила замминистра в ходе выступления в Общественной палате.

Эксперты уже заметили, что на региональном уровне обозначилась тенденция устанавливать более низкий прожиточный минимум для пенсионеров, подтвердила оценку Минтруда директор по социальным исследованиям, проректор НИУ ВШЭ Лилия Овчарова.

Сама потребительская корзина у всех одинаковая, там трудно что-либо поменять, но стоимость этой корзины определяется на основе наблюдения за ценами, которые есть в регионе. Можно предположить, что региональные власти проявляли некоторую тенденциозность к определению цен, по которым покупаются товары для пенсионеров. Поэтому, действительно, сейчас корзина пожилых людей в региональном разрезе более дифференцирована, чем корзина детей и корзина трудоспособного населения. Лилия Овчарова директор по социальным исследованиям, проректор НИУ ВШЭ директор по социальным исследованиям, проректор НИУ ВШЭ

В новой методике предполагается использовать иную черту бедности, и это соотношение будет зафиксировано одинаково для всех регионов, отмечает эксперт. А это значит, что прожиточной минимум пожилых увеличится больше, чем для детей и трудоспособного населения.

Ранее министр труда Антон Котяков заявил, что в целом размер прожиточного минимума в большинстве субъектов РФ меньше, чем заложено в расчётной модели министерства.

В 61 субъекте прожиточный минимум на сегодняшний день занижен. Причём он занижен от 5% до 36% в разных субъектах, — сказал министр, которого цитирует ТАСС.

В конце сентября правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об изменении МРОТ и прожиточного минимума с 2021 года. Власти решили поменять подход к определению черты бедности в России. Раньше она рассчитывалась на основании стоимости потребительской корзины, в состав которой входил стандартный набор различных товаров и услуг. Со следующего года прожиточный минимум будет определяться как 44,2% от величины медианного дохода населения. Медианный среднедушевой доход — это уровень, который разделяет доходы населения пополам — у 50% граждан они выше этой отметки, у второй половины — ниже.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Повышение пенсий

В результате предлагаемых правительством изменений размер прожиточного минимума на душу населения в 2021 году вырастет на 3,7% и составит 11 653 рублей — это в целом по России. Минимум для пенсионеров при этом будет равняться 86% от данного показателя. Для детей — 97%, для трудоспособного населения — 109%.

Предлагаемые изменения — однозначно положительные. Ведь раньше всё шло через потребительскую корзину, а она — вещь тёмная. Когда взяли 44,2% дохода по стране, то появилась более прозрачная методика расчёта и стало меньше поводов для спекуляций. Медианный же доход — наиболее точный критерий для многих вещей. Валерий Баскаков завлаб «Страхования и пенсионного обеспечения» ИМЭИ ВАВТ Минэкономразвития и член правления Гильдии актуариев завлаб «Страхования и пенсионного обеспечения» ИМЭИ ВАВТ Минэкономразвития и член правления Гильдии актуариев

По словам эксперта, предлагаемые властями изменения должны привести к повышению пенсий за счёт увеличения прожиточного минимума.

Выплаты пенсионерам могут вырасти на 4%, отмечает профессор департамента прикладной экономики НИУ ВШЭ Марина Колосницына.

Основная цель нового подхода в том, чтобы не было бедных пенсионеров. С учётом специального показателя «доля бедных среди пенсионеров». Разница в 4% может кажется и ерундой, но в масштабе всей страны это будут солидные деньги. Марина Колосницына профессор департамента прикладной экономики НИУ ВШЭ профессор департамента прикладной экономики НИУ ВШЭ

Новый подход, по словам эксперта, это переход к принятой во многих европейских странах системе, когда черта бедности рассчитывается в процентах от среднедушевых доходов населения. Теперь прожиточный минимум будет устанавливаться чисто статистически безо всякой корзины. В результате не придётся спорить о содержании в ней товаров и услуг и не надо пересчитывать цены по регионам.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пенсии вырастут, но не у всех, предупреждает Лилия Овчарова. Дополнительные выплаты получат лишь те, у кого индивидуальный доход окажется ниже величины нового прожиточного минимума. Для тех, у кого он выше, ничего не изменится.

Есть социальная доплата к пенсии, которая повышает её индивидуальный размер до прожиточного минимума пенсионера — такова федеральная норма. Повышение уровня прожиточного минимума, во-первых, приведёт в росту количества людей, которые имеют выплаты ниже его и могут рассчитывать на доплату. Во-первых, сам размер доплаты вырастет на ту же величину, что и прожиточный минимум, — пояснила экономист.

Между тем, рост величины прожиточного минимума усиливает нагрузку на бюджеты, особенно региональные, предупреждает доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

Занижение как числа пенсионеров, так и величины прожиточного минимума эту нагрузку снижает. А с учётом того, что именно в регионах проживает значительная часть пенсионеров, для регионального бюджета это становится большой проблемой. Ольга Лебединская доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова

Доходы россиян, как показывает опыт последних лет, могут не только расти, но и падать. Так, по данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы населения во втором квартале 2020-го снизились на 8% в годовом выражении. По итогам первого полугодия сокращение составило 3,7%.

Впрочем, власти подстраховались и заложили в новый законопроект норму, согласно которой прожиточный минимум не может быть ниже показателя прошлого года, сообщила Ольга Баталина. Прежняя методика допускала снижение черты бедности, например, при уменьшении стоимости потребительской корзины.

С переходом на новую методику расчёта помимо пенсий вырастут и другие выплаты, привязанные к данному показателю, отмечает Лилия Овчарова.

Если сама граница бедности растёт, то и выплаты, которые зависят от её размера, вырастут. Например, пособие для детей в возрасте до трёх лет устанавливается на уровне прожиточного минимума. Если минимум вырастет, увеличится и выплата, — пояснила эксперт.

Дальнейшая судьба прожиточного минимума будет зависеть от того, как станет развиваться экономика России, считает Валерий Баскаков. Действительно, рост экономики, как правило, влечёт за собой и увеличение доходов населения. В этом случае граница бедности будет постепенно подниматься.