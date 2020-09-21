Не лишние 3000: оставят ли безработным дополнительные выплаты на детей

Шансы, что безработным россиянам оставят дополнительное ежемесячное пособие на детей, невелики, полагают опрошенные NEWS.ru эксперты. Ранее стало известно, что Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предлагает сделать эту антикризисную меру постоянной и в дополнение заметно увеличить размер выплаты, которая сейчас составляет 3 тыс. рублей в месяц на каждого ребёнка. Эксперты отмечают, что семьи с детьми нуждаются в поддержке, но её проще обеспечить по линии соцзащиты, чем через пособия по безработице.

Дополнительные выплаты безработным на детей появились в апреле этого года как временная антикризисная мера. Она была призвана поддержать тех, кто оказался в сложной ситуации на фоне ограничительных мер в период пандемии COVID-19.

Помощь должна была прекратиться после августа, однако в начале сентября правительство продлило её ещё на один месяц. На эти цели из федерального бюджета решили выделить 8,5 млрд рублей. Данные выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку 2,8 млн россиян, признанных официальными безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет, говорится в постановлении кабинета министров.

Несмотря на продление, данная мера остаётся временной, но теперь её предлагают перевести в разряд постоянных. Соответствующая идея содержится в предложениях Федерации независимых профсоюзов России к генеральному соглашению между правительством, объединениями профсоюзов и работодателей на 2021–2023 годы, сообщила газета «Известия».

Кирилл Зыков/АГН «Москва»

В ФНПР подтвердили NEWS.ru, что предложение по установлению на постоянной основе повышенного размера пособия по безработице гражданам, имеющим детей в возрасте до 18 лет, было направлено в проект генерального соглашения. Обсуждение начнётся на этой неделе. Также независимые профсоюзы выступают за увеличение размера пособия до прожиточного минимума.

ФНПР считает, что безработным, имеющим несовершеннолетних детей, должна оказываться дополнительная поддержка в виде увеличенного размера пособия по безработице, поскольку данная категория граждан одна из наиболее социально уязвимых. При этом такая доплата в перспективе должна быть не ниже прожиточного минимума для детей в целом по Российской Федерации, — пояснил секретарь ФНПР, руководитель Департамента социально-трудовых отношений и социального партнёрства Олег Соколов.

Учитывая, что на выплату 3 тыс. рублей в сентябре правительство выделило 8,5 млрд рублей, можно предложить, что увеличение пособия до прожиточного минимума, размер которого превышает 10 тыс. рублей, обойдётся федеральному бюджету около 30 млрд рублей ежемесячно.

Вряд ли правительство поддержит инициативу Федерации независимых профсоюзов, хотя, вероятно, этот вопрос будет обсуждаться и дальше, полагает заведующий Центра анализа социальных программ и рисков НИУ ВШЭ Сергей Смирнов.

Я сам сторонник того, чтобы выплаты перевели в режим постоянных, но против резкого увеличения их размера. Дело в том, что в России существует система социальной поддержки семей с детьми, которые получают различные выплаты вне зависимости от ситуации с работой у родителей. Основная помощь детям должна идти через систему социальной защиты, а не через пособия по безработице. Дополнительные выплаты возможны, но не на уровне прожиточного минимума. Сергей Смирнов доктор экономических наук НИУ ВШЭ доктор экономических наук НИУ ВШЭ

По мнению эксперта, было бы правильно, чтобы все выплаты на ребёнка суммарно равнялись хотя бы прожиточному минимуму. Пока же детям его никто не гарантирует в отличие, например, от пенсионеров. В период пандемии все без исключения семьи получили выплату в 10 тыс. рублей на каждого ребёнка до 16 лет, что примерно соответствует прожиточному минимуму. Но дальше эту помощь нужно регулировать в зависимости от уровня благосостояния семьи, считает специалист.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Поддержка семьям с детьми, особенно если у родителей нет работы, нужна всегда, отмечает председатель РОО «Объединение многодетных семей города Москвы», экс-депутат Госдумы Наталья Карпович. Она также обращает внимание, что помимо дополнительного пособия по безработице, которое получает родитель, у государства есть много других пособий на детей федерального и регионального уровня. Там, где региональные пособия выше, семье полегче. Где регионы дотационные и пособия меньше, там семьям сложнее, отмечает эксперт.

Я считаю, что давно пора пересмотреть базовую единицу поддержки каждого человека в России от рождения до смерти. Это должна быть сумма, которую россиянин может получить и при рождении, и когда остаётся без работы, и когда выходит на пенсию, он также должен получать не меньше этой базовой единицы, которая позволяет ему качественно жить. Тогда у нас будет правильный подход к качеству жизни семей с детьми и вообще каждого человека в стране. Наталья Карпович председатель РОО «Объединение многодетных семей города Москвы», экс-депутат Госдумы председатель РОО «Объединение многодетных семей города Москвы», экс-депутат Госдумы

Эксперт приводит в пример Германию, где в бюджет закладывается €400 на каждого гражданина от рождения до смерти. Если человек теряет работу, он получает от государства социальное жильё и €400 в месяц.

Между тем, с сентября поддержка россиян, не имеющих работы, в России была снижена. Минимальный размер пособия по безработице опять вернулся к 1,5 тыс. рублей.

В Министерстве труда не ответили оперативно на запрос NEWS.ru о том, как ведомство относится к инициативе ФНПР.

Меньше безработных

Как ранее писал NEWS.ru, дополнительные выплаты на детей могут получить только официально зарегистрированные безработные. На фоне пандемии их число заметно выросло.

В России был всплеск регистрируемой безработицы, связанный с возможностью получения пособия, размер которого увеличился, пояснил Сергей Смирнов. Дело в том, что перед безработными, которые официально не зарегистрированы, государство не несёт никакой ответственности.

Как следует из данных Росстата, на 1 июля 2020 года количество безработных в России было 4,7 млн человек, из которых 3,3 млн зарегистрированы в органах службы занятости. Для сравнения, на ту же дату 2019 года общее число безработных было 3,4 млн, а зарегистрированных лишь 0,7 млн, — пояснил эксперт.

Наталья Карпович отмечает, что выплаты по безработице — это следствие, но важно видеть также источник проблемы — сокращение числа рабочих мест в период пандемии.

Нельзя говорить только об ответственности государства, нужно также обращать внимание на ответственность работодателя. Многие отрасли были поддержаны правительством, тем не менее, многие люди потеряли работу. Нужно посмотреть, в какой отрасли работодатели пострадали и не смогли сохранить рабочие места. Возможно, стоит помочь предприятиям, чтобы люди не теряли свою работу, — отметила эксперт.

Впрочем, Минтруд ожидает, что число безработных в России начнёт постепенно снижаться в октябре 2020 года. Об этом говорится в разработанном ведомством проекте распоряжения правительства РФ.

По оперативным данным на 31 августа 2020 года, численность зарегистрированных безработных граждан составила 3,63 млн человек. По оценке Минтруда России, в соответствии с динамикой поступления заявлений по постановке на учёт в качестве безработных ожидаемая среднемесячная численность официально зарегистрированных безработных в августе составит порядка 3,5 млн человек, постепенное снижение численности безработных начнётся с октября 2020 года, — говорится в документе, который цитирует ТАСС.

Безработица, действительно, стала понемногу снижаться вслед за постепенным восстановлением экономической активности, отмечает Сергей Смирнов. По его словам, если число безработных будет становиться всё меньше, высвободятся дополнительные ресурсы, и тогда можно будет увеличить размер дополнительной выплаты на детей. Например, вместо 3 тыс. рублей платить 5 тыс. рублей, предположил эксперт.