https://static.news.ru/photo/4a7c13c2-42ad-11ea-8514-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Профессор Факультета экономических наук НИУ ВШЭ Марина Колосницына прокомментировала материал Росстата, в котором говорится, что за 2019 год ВВП вырос по сравнению с 2018 годом на 1,1%, а реальная среднемесячная зарплата — на 2,7%.

По её словам, рост зарплат действительно опережал рост ВВП. Однако ожидать более значительного роста зарплат вряд ли приходится при таком слабом увеличении выпуска, так как ему просто неоткуда взяться.

Занятость и средний уровень зарплат связаны обратной зависимостью. Работодатель может экономить на рабочей силе, либо увольняя работников, либо снижая заработки (численность персонала, умноженная на зарплату, и есть фонд оплаты труда). Специфика российского рынка труда, которая многократно отмечалась специалистами, именно в том, что на шоки спроса он реагирует сокращением реальных заработков, а не занятости, — отметила эксперт в интервью NEWS.ru.

Она добавила, что сегодняшние 4,5% безработицы в России действительно невысокий показатель. Но сильные мировые экономики, выбравшись из кризиса, демонстрируют более низкие значения. Например, в 4 квартале 2019 года: Германия — 3,1%, США — 3,5%, Великобритания — 3,8%.

Как писал NEWS.ru, высокая занятость в РФ сопровождается скромными зарплатами, что в результате позволяет существенно сэкономить на оплате труда работников компаний. Низкий уровень безработицы, отмечаемый в стране может показаться индикатором отсутствия проблем на рынке труда и в потребительском сегменте, однако это следствие отсутствия экономического роста.