Новак: спрос на нефть восстановился в мае к апрелю на 20%

https://static.news.ru/photo/5fdca9d8-9ebb-11ea-9c8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Спрос на нефть в мае вырос к апрелю на 20%, сообщил министр энергетики России Александр Новак.

Несмотря на тяжелую ситуацию, отрасль продолжает работать. Мы видим также, что на автобензин с начала года цены не изменились, на дизель рост составил с начала года всего 1,5%, — отметил министр, выступая на заседании рабочей группы Государственного совета РФ по направлению «Энергетика».

По его словам, с рынка уже ушло около 14-15 млн б/с нефти с учетом сделки ОПЕК+. Спрос на чёрное золото остаётся на низком уровне. Но при этом уже можно наблюдать маленькое восстановление.

Минэнерго разработало различные сценарии развития ситуации и на мировых, и на внутренних рынках. Пока профицит составляет около 7-12 млн б/с. Но ведомство рассчитывает, что в июне-июле рынок сбалансируется за счёт роста потребления, передаёт ТАСС.

С 1 апреля перестало действовать соглашение о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+. Несколькими неделями ранее Россия отказалась принимать предложение Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. Это привело к обвалу котировок и кризису рынка углеводородов.

Мировые котировки на топливо рухнули 9 марта 2020 года более чем на 30%. Поводом стал провал переговоров о сокращении добычи между РФ и саудитами на фоне снижения потребления нефти.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия, Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК+ договорились сократить объём добычи на 10 миллионов баррелей в сутки, чтобы восстановить рентабельные цены. Новая сделка ОПЕК+ по сокращению суточной добычи нефти приведёт к росту стоимости чёрного золота к второй половине 2020-го до $40 за баррель. В это верит вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун.