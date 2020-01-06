https://static.news.ru/photo/4eae5dee-31df-11ea-8444-fa163e074e61_660.jpg Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Данные торгов свидетельствуют о росте нефти более чем на 1% на фоне информации об атаке Ирана на расположенные в Ираке военные базы США.

Мартовские фьючерсы на нефтяную смесь марки Brent на лондонской ICE Futures подорожали до $69,2 за баррель, что на 1,36% выше уровня закрытия предыдущей сессии. WTI на NYMEX подорожала до $63,5 за баррель (на 1,28%), передаёт «Интерфакс».

Ранее в ходе операции «Мученик Сулеймани» Корпус стражей Исламской революции нанёс ряд ракетных ударов по занятым американскими военными базам в Ираке, что стало местью за гибель иранского генерала Касема Сулеймани.

Как писал NEWS.ru ранее, резкое падение котировок на Токийской фондовой бирже произошло на фоне ракетных обстрелов КСИР по военным базам США в Ираке.