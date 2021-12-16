«Не обсуждается»: Минпромторг о соглашениях по заморозке цен на продукты

Минпромторг России не планирует заключать новые соглашения по стабилизации цен на сахар и масло. Об этом сообщил заместитель министра России Виктор Евтухов, добавив, что необходимо использовать рыночные методы. Его словам приводит ТАСС.

Вопрос продления соглашения по снижению и поддержанию цен на сахар и масло подсолнечное и принятие подобных соглашений по другим позициям сейчас не обсуждается… Необходимо использовать рыночные методы и своевременно проводить работу по отдельным группам товаров с применением различных механизмов для балансировки продовольственных рынков, — цитирует его агентство.