Названы валюты, которые обвалятся в случае кризиса

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Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил разрешить бизнесу ограниченное строительство на землях сельскохозяйственного назначения для развития агротуризма. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

По словам Титова, несовершенство российского законодательства лишает фермеров возможности вести деятельность вблизи водоёмов и осуществлять строительство объектов для туристов на землях сельхозназначения. Он пообещал изменить ситуацию и подготовить соответствующие предложения,...