Названы самые богатые кандидаты в Госдуму

Среди самых богатых кандидатов по доходам в Госдуму больше всего представителей партии «Единая Россия». В то же время наибольший метраж квартир и земельных участков задекларировали выходцы из непарламентских партий. Об этом говорится в исследовании РБК.

Самый высокий доход за 2020 год оказался у единоросса Андрея Горохова (7,51 млрд рублей). Он владеет пятью земельными участками — двумя в Москве и тремя в Австрии. Также, согласно налоговой декларации, у него есть несколько нежилых помещений и два автомобиля (Renault New Duster, Kia JD). Кроме того, он владеет акциями нескольких крупнейших российских компаний, таких как «Газпром», «Аэрофлот», ЛУКОЙЛ и некоторых других.

На втором месте по доходам оказался представитель «Справедливой России — За правду» Андрей Ковалёв (6,7 млрд рублей). Отмечается, что он решил снять свою кандидатуру с выборов, хотя пока и остаётся в списках.

Третьим идёт лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев (4,4 млрд рублей). Он является владельцем косметической компании Faberlic и имеет акции АО «Альтаир Медиа». Четвёртый представитель единороссов Александр Князев (1,8 млрд рублей) замыкает пятёрку богатейших кандидатов.

Выборы депутатов Государственной думы пройдут 17-19 сентября.

Ранее сообщалось, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал к 100-процентной явке на предстоящих выборах в Госдуму. По его словам, это позволит предотвратить всевозможные фальсификации.

Кроме того, Зюганов заявил, что количество наблюдателей на выборах должно составлять «минимум миллион». В течение всех трёх дней голосования на каждом участке должно быть по меньшей мере три-четыре наблюдателя, считает лидер коммунистов.