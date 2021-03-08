Названы регионы с самой доступной для россиян ипотекой

Исследование РИА «Рейтинг» показало регионы с самой доступной ипотекой для россиян. Это ХМАО, ЯНАО и Магаданская область.
Исследование было проведено по заказу издания.
На первом месте по доступности ипотеки значится Ямал, за ним следует Югра. В конце рейтинга оказались республики Северного Кавказа.
По оценкам исследования, прошедший год из-за пандемии коронавируса оказался абсолютно нетипичным, что сказалось на рынке недвижимости. Изначально снижение ставки рефинансирования до рекордно низкого для России уровня до 4,25% ставки по жилищным кредитам также заметно упали.
Новая программа льготного ипотечного кредитования для поддержания строительной отрасли также оказалась масштабной и успешной. А из-за спроса на жильё в ряде регионов сформировался дефицит предложения и цены выросли на десятки процентов.
Лучший результат по динамике доступности наблюдается в Калмыкии, Ингушетии, Дагестане и Приморском крае. Самое сильное сокращение доступности наблюдается в Московской области, Республике Алтай, Белгородской области.
Ранее NEWS.ru сообщал, что ужесточение правил в сфере ипотечного кредитования в первую очередь ударит по микрофинансовым организациям. Об этом заявил экономист Константин Селянин.