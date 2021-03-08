Названы регионы с самой доступной для россиян ипотекой

https://static.news.ru/photo/734030e6-8063-11eb-b9c7-96000091f725_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Исследование РИА «Рейтинг» показало регионы с самой доступной ипотекой для россиян. Это ХМАО, ЯНАО и Магаданская область.

Исследование было проведено по заказу издания. Выяснилось , что в период пандемии доступность жилья выросла, но незначительно. Сдерживающим фактором стал рост цен в ряде субъектов РФ.

На первом месте по доступности ипотеки значится Ямал, за ним следует Югра. В конце рейтинга оказались республики Северного Кавказа.

По оценкам исследования, прошедший год из-за пандемии коронавируса оказался абсолютно нетипичным, что сказалось на рынке недвижимости. Изначально снижение ставки рефинансирования до рекордно низкого для России уровня до 4,25% ставки по жилищным кредитам также заметно упали.

Новая программа льготного ипотечного кредитования для поддержания строительной отрасли также оказалась масштабной и успешной. А из-за спроса на жильё в ряде регионов сформировался дефицит предложения и цены выросли на десятки процентов.

Лучший результат по динамике доступности наблюдается в Калмыкии, Ингушетии, Дагестане и Приморском крае. Самое сильное сокращение доступности наблюдается в Московской области, Республике Алтай, Белгородской области.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ужесточение правил в сфере ипотечного кредитования в первую очередь ударит по микрофинансовым организациям. Об этом заявил экономист Константин Селянин.