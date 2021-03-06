Экономист рассказал, к чему приведёт ужесточение ипотечного кредитования

https://static.news.ru/photo/c89c518c-7f73-11eb-812e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ужесточение правил в сфере ипотечного кредитования в первую очередь ударит по микрофинансовым организациям. Об этом заявил экономист Константин Селянин.

Правительство РФ ужесточило требования к финансовым организациям, предоставляющим ипотечные займы. В частности, сумма займа должна быть не меньше 500 тысяч рублей, а минимальный его срок равняться 36 месяцам. Однако самое главное — теперь процентная ставка не может превышать средневзвешенную ставку по кредитам более чем в два раза.

Ужесточение правил, прежде всего, направлено не столько на банки, сколько на микрофинансовые организации. Потому что банки и так выдают ипотечные кредиты по весьма умеренным ставкам, — заявил Селянин агентству URA.RU.

По его словам, с ужесточением условий многие микрофинансовые организации откажутся от услуги ипотечного кредитования, так как не смогут её обеспечить. Однако некоторые из них могут начать незаконную выдачу таких кредитов, оформляя их как займы от физического лица.

Как писал NEWS.ru, в 2020 году долги россиян по ипотеке достигли рекордных значений — 9,07 триллиона рублей, при этом из них только 71,1 миллиарда рублей являются просроченными платежами. Об этом говорится в исследовании сервиса ЦИАН.

Объём просроченной задолженности от общего объёма долга является самым низким показателем с 2009 года. Тем не менее если сравнивать показатели 12-годичной давности, то с тех пор «просрочка» увеличилась больше чем в три раза — с 18,5 миллиарда рублей. Что касается общей задолженности, то она выросла аж в 11 раз.